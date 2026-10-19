Vòm cầu đi bộ 3.400 tấn sắp về đến Bến Bạch Đằng

TPO - Sau một đêm neo đậu tại luồng Soài Rạp, lúc 5h sáng ngày 19/10, đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn tiếp tục hành trình về trung tâm TPHCM. Dự kiến khoảng 14h đến 15h cùng ngày, kết cấu thép nặng 3.400 tấn sẽ đến vị trí neo chờ tại công trường.

Sáng 19/10, đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn rời khu vực phao SR05, đoạn qua xã An Thới Đông, tiếp tục hành trình về trung tâm TPHCM sau một đêm neo đậu.

Trong sáng 19/10, đoàn tiếp tục di chuyển qua khu vực cảng Calofic, cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ. Theo lịch trình, khoảng 11h đến 12h, đoàn dự kiến tiếp cận khu vực cầu Phú Mỹ, sau đó tiếp tục hướng về trung tâm thành phố.

Đoàn lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn di chuyển trên luồng Soài Rạp.

Đến khoảng 13h30 đến 14h, đoàn dự kiến đi qua khu vực Bến Nghé, trước khi cập điểm neo chờ ở hạ lưu công trình cầu đi bộ, phía bên phải luồng, trong khoảng 14h đến 15h cùng ngày.

Chặng đường cuối có nhiều đoạn luồng hẹp, khúc cua và khu vực giao cắt. Việc điều khiển đoàn lai dắt một kết cấu thép nặng 3.400 tấn đòi hỏi các thuyền trưởng, thủy thủ phối hợp chặt chẽ, tuân thủ phương án hành trình và theo dõi sát điều kiện thời tiết, thủy văn



Lịch trình và thời gian di chuyển dự kiến của đoàn lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn trong hôm nay 19/10.

Đoàn lai dắt gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Đơn vị thi công phối hợp với Cảng vụ TPHCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết, việc vận chuyển nguyên khối kết cấu siêu trường, siêu trọng qua khoảng 124km đường thủy, từ tuyến ven biển đến mạng lưới sông nội địa, đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật. Các phương án thủy văn, neo giữ và điều tiết luồng được phối hợp với cơ quan quản lý hàng hải để bảo đảm an toàn.

Sau khi nhịp cầu đến công trường, các đơn vị sẽ triển khai công tác định vị, căn chỉnh và chuẩn bị đấu nối. Theo kế hoạch, nhịp chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn dự kiến hợp long ngày 21/10/2026.