Động đất gây rung lắc mạnh ở Sơn La

TPO - Một trận động đất mạnh 4.2 độ xảy ra sáng nay (19/10) tại khu vực tỉnh Sơn La. Người dân sống gần khu vực tâm chấn cảm nhận rất rõ rung lắc mạnh từ trận động đất này.

Gần 7h sáng nay (19/10), đang chuẩn bị cho con đi học, chị Lan ở xã Tà Hộc của tỉnh Sơn La bỗng thấy cảm nhận rung lắc mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì chị thấy mọi thứ bình thường trở lại nên nghĩ khả năng cao là xảy ra động đất.

Trên các diễn đàn, người dân Sơn La sống gần khu vực tâm chấn chia sẻ nhiều cảm giác khi xảy ra động đất: “hết hồn luôn”, “tưởng sập nhà”, “giật bắn cả mình”.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 59 phút 21 giây sáng nay (giờ Hà Nội) với tâm chấn nằm tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La (thuộc huyện Mai Sơn cũ, tỉnh Sơn La).

Động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 12km với độ lớn 4.2, khiến người dân sống ở gần cảm nhận rung lắc rất rõ.

Động đất tại Sơn La sáng 19/10/2026.

Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc - là nơi có hoạt động địa chấn mạnh nhất ở Việt Nam, nơi có nhiều đới đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên - Mường Lay, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.

Trên đới đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo – Lai Châu, ngày 1/11/1935, một trận động đất có độ lớn 6.8 đã xảy ra ở lòng chảo Điện Biên, nơi cách Hà Nội khoảng hơn 300km đường chim bay. Các số liệu còn lại đến nay không nêu rõ sức tàn phá của trận động đất này. Dù vậy đây là trận động đất mạnh nhất Việt Nam trong một thế kỷ qua.

Cũng trên đới đứt gãy này, năm 1983, một trận động đất mạnh 6.7 độ đã xảy ra tại Tuần Giáo, Điện Biên. Năm 2001, trận động đất 5.3 độ xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ gây thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng, làm hư hại nhiều công trình xây dựng.

Ngày 27/7/2020, một trận động đất mạnh 5.3 độ cũng xảy ra tại huyện Mộc Châu cũ (Sơn La), sau đó là hàng chục dư chấn tiếp diễn, gây rung lắc cho nhiều tỉnh miền Bắc, gồm cả Thủ đô Hà Nội. Hàng trăm căn nhà vùng tâm chấn bị hư hại, theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Mộc Châu cũ.

Trận động đất năm 2020 gây ra một số thiệt hại tại huyện Mộc Châu cũ của Sơn La.

Cũng trong năm 2020 xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.9 tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khiến điểm trường mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè bị sập trần thạch cao, làm 4 trẻ em bị thương nhẹ.

Gần đây nhất, một trận động đất mạnh 4.0 độ xảy ra tối nay (10/5/2026) tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, giáp biên giới với Lào, gây rung chấn rõ trên bề mặt đất. Nhiều khu vực xa hơn như thành phố Sơn La cũ cũng cảm nhận rõ rung chấn.

Theo TS. Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tại những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh như khu vực Tây Bắc, việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng yêu cầu về kháng chấn đã được công bố.

TS. Nguyễn Xuân Anh cũng cho rằng, tới đây cần có các nghiên cứu sâu hơn và cập nhật hơn về phân vùng rủi ro động đất cho các địa phương, nhằm cập nhật và bổ sung bản đồ kháng chấn trên cả nước. Từ đó, có khuyến cáo mới nhất cho các địa phương trong vấn đề xây dựng công trình.