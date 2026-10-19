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Xã hội

Đường hơn 213 tỷ ở Huế khởi công hơn năm, mới 2 hộ bàn giao mặt bằng

Ngọc Văn

TPO - Dự án mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều ở TP. Huế tổng mức đầu tư hơn 213 tỷ đồng, khởi công từ tháng 5/2025 nhưng đến nay mới có 2 hộ dân bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn thi công dang dở.

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Dự án mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều dài khoảng 1,166 km, nối cầu Chợ Dinh với cầu Bãi Dâu (phường Phú Xuân, TP. Huế), với mục đích đầu tư﻿ hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, khắc phục ngập úng và tăng khả năng kết nối hai bờ sông Hương. Đây được xem là một phần mạng lưới “vành đai 3”, tạo thuận lợi lưu thông cho phương tiện trong và ngoài thành phố khi qua khu vực nội đô Huế.
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Khởi công tháng 5/2025 với tổng mức đầu tư ban đầu gần 188 tỷ đồng, dự án﻿ được điều chỉnh lên hơn 213 tỷ đồng vào tháng 6/2026. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương là chủ đầu tư. Đáng chú ý, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư lên đến hơn 129,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 61% tổng vốn.
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Đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài hơn 547 m hiện đã thảm xong lớp nhựa đầu tiên; vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đoạn này cơ bản hoàn thành.
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Tuy nhiên, đoạn từ nút giao Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh đến nay vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng dù dự án đã khởi công hơn 1 năm.
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Đoạn vướng giải phóng mặt bằng này dài hơn 600 m, chưa thể triển khai đồng bộ và liên tục do phải điều chỉnh dự án. Cụ thể, mặt cắt ngang đoạn này tăng từ 27,5 m lên 36 m, kéo diện tích thu hồi đất từ 4,2 ha lên khoảng 4,85 ha.
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Theo chủ đầu tư﻿, toàn tuyến có 100 hộ thuộc diện thu hồi đất theo lộ giới mới. Phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 73 hộ, nhưng đến nay chỉ có 2 hộ bàn giao mặt bằng. Có 27 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa giao đất; 27 trường hợp khác chưa được phê duyệt phương án do còn vướng xác minh nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, tranh chấp...
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Trong số các hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao đất, việc phê duyệt tái định cư cho các hộ phụ là một trong những nguyên nhân gây vướng mắc. Theo thông tin từ chủ đầu tư, 22 hộ phụ đang chờ hoàn tất thủ tục liên quan.
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Dự án dự kiến bố trí tái định cư cho 92 hộ, gồm 46 hộ chính và 46 hộ phụ. Tuy nhiên, quỹ đất hiện có tại khu Cao Bá Quát và Hương Sơ 10 mới đáp ứng 82 lô, còn thiếu 10 lô dành cho các hộ phụ. Chủ đầu tư đề xuất sử dụng thêm quỹ đất tại khu tái định cư﻿ Hương Sơ 10 để bổ sung.
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Ngoài vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án còn gặp khó do phải thi công trên tuyến đường đang khai thác, có lưu lượng phương tiện lớn và nằm giữa hai khu chợ đông đúc. Tình trạng tiểu thương lấn chiếm lòng đường để buôn bán gây thêm trở ngại cho tổ chức thi công. Việc di dời hệ thống cấp nước chưa đồng bộ cũng ảnh hưởng tiến độ.
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Năm 2026, dự án được bố trí 50 tỷ đồng theo kế hoạch và đến nay đã giải ngân hết số vốn này. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn tất phê duyệt, chi trả bồi thường, hỗ trợ di dân và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trước ngày 30/11 tới.
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Sau hơn một năm khởi công, đường Nguyễn Gia Thiều hiện vẫn chưa có mặt bằng đồng bộ để triển khai toàn tuyến. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027, nhưng những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư là điểm nghẽn đang được chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ để công trình về đích đúng tiến độ.

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#Đường Nguyễn Gia Thiều #TP. Huế #dự án giao thông #giải phóng mặt bằng #tái định cư #chậm tiến độ #213 tỷ đồng #cầu Chợ Dinh #vành đai 3 #bồi thường đất

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