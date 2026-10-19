Đường hơn 213 tỷ ở Huế khởi công hơn năm, mới 2 hộ bàn giao mặt bằng

TPO - Dự án mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều ở TP. Huế tổng mức đầu tư hơn 213 tỷ đồng, khởi công từ tháng 5/2025 nhưng đến nay mới có 2 hộ dân bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn thi công dang dở.
TPO - Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về công tác cán bộ. Đây là điều hết sức cần thiết nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác này, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là “làm hết quy trình” mà phải “làm ra kết quả”, đồng thời dám đối diện với những việc khó, việc lớn để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.
TPO - Một người đàn ông đi xe đạp điện bất ngờ chặn xe tải trên đường Quách Điêu (TPHCM), dùng gậy đập vỡ kính xe. Công an đang truy xét người liên quan để làm rõ vụ việc.
TPO - Cục CSGT dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, cho phép người dân tiếp nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic mà không cần đến trụ sở CSGT.
TPO - Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân lên 20 - 50% giá khởi điểm, đồng thời bổ sung quy định cấm cá nhân trúng đấu giá đất ở nhưng bỏ cọc tiếp tục tham gia đấu giá.
TPO - Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.
TPO - Chỉ có 14/75 địa phương cử cán bộ đầu mối và báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã phê bình lãnh đạo các địa phương chậm thực hiện chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương khắc phục trước ngày 22/10.
TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa triển khai kế hoạch tuyển dụng 79 công chức làm việc tại các xã, phường trong năm 2026.
TPO - Một trận động đất mạnh 4.2 độ xảy ra sáng nay (19/10) tại khu vực tỉnh Sơn La. Người dân sống gần khu vực tâm chấn cảm nhận rất rõ rung lắc mạnh từ trận động đất này.
TPO - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ mùi hương quá nồng, các phường xã sẽ khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.
TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước ở hồ Định Công (phường Định Công, TP Hà Nội), xảy ra vào tối ngày 18/10.
TPO - Chiếc ô tô bán tải chuyển hướng từ trái qua phải theo chiều di chuyển từ xã Đak Đoa đi xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã va chạm khiến bé gái 3 tuổi tử vong khi đang đi bộ sát mép đường.
TPO - Sau một đêm neo đậu tại luồng Soài Rạp, lúc 5h sáng ngày 19/10, đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn tiếp tục hành trình về trung tâm TPHCM. Dự kiến khoảng 14h đến 15h cùng ngày, kết cấu thép nặng 3.400 tấn sẽ đến vị trí neo chờ tại công trường.
TPO - Tối 18/10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
TPO - Tối 18/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần phố đi bộ Bạch Đằng, nơi hai ngày trước có cô gái để lại đôi dép và xe máy.
TPO - Sáng nay (19/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19 - 24/10.
TPO - Hôm nay (19/10), miền Bắc tiếp tục tăng 1-2 độ so với hôm qua với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Dự báo khoảng giữa tuần miền Bắc đón mưa dông, chấm dứt đợt oi nóng hiếm gặp và kéo dài trong tháng 10.