Hà Nội: Hai người tử vong ở hồ Định Công

TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước ở hồ Định Công (phường Định Công, TP Hà Nội), xảy ra vào tối ngày 18/10.

Nhiều người dân đứng trên bờ theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 21h cùng ngày tại khu vực hồ Định Công (phường Định Công, TP Hà Nội).

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, một người không may bị đuối nước dưới hồ. Khi phát hiện sự việc, một người khác đã bơi ra giúp đỡ. Tuy nhiên, cả 2 cùng bị đuối nước và mất tích.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng hơn 22h, một thi thể nạn nhân được tìm thấy. Thi thể thứ hai tìm thấy vào lúc khoảng 23h cùng ngày.

Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là N.X.T (SN 1981, quê tỉnh Bắc Ninh) và N.N.B (SN 1980 quê tỉnh Thanh Hoá).

Hiện thi thể 2 nạn nhân được đưa lên bờ. Người thân nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.