Lạng Sơn tuyển dụng 79 công chức cho chính quyền hai cấp

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa triển khai kế hoạch tuyển dụng 79 công chức làm việc tại các xã, phường trong năm 2026.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2026 nhằm bổ sung nhân lực đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Công chức làm việc tại cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong tổng số 79 chỉ tiêu tuyển dụng được phân bổ cụ thể, gồm khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 21 chỉ tiêu; khối UBND cấp xã có 58 chỉ tiêu.

Để bảo đảm chất lượng đầu vào, UBND tỉnh yêu cầu quá trình tuyển dụng được tổ chức nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và cạnh tranh. Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký từ ngày 16/10 đến hết ngày 14/11/2026.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu tổ chức kỳ tuyển dụng, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tổ chức tuyển dụng đối với khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các xã, phường có trách nhiệm thông báo nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ và phối hợp bố trí người trúng tuyển.