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Sức khỏe

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Bác sĩ quân y dùng bài thuốc 'độc' cứu sống người đàn ông ăn lá ngón tự tử

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện anh D. ăn lá ngón tự tử, người thân đã đưa đến Trạm y tế để cấp cứu. May mắn, nạn nhân sau đó đã được các bác sĩ cứu thành công.

Ngày 18/10, Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, quân y của đơn vị đã kịp thời cứu sống 1 người dân ngộ độc lá ngón. Đây là nạn nhân thứ 30 bị ngộ độc lá ngón được bác sĩ quân y của đơn vị cứu thành công trong những năm qua.

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Các bác sĩ cấp cứu nạn nhân D. ăn lá ngón tự tử.

Trước đó, vào tối 17/10, người thân phát hiện anh Và Bá D. (SN 1997, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, Nghệ An) ăn lá ngón tự tử. Nhận được thông tin, Tổ công tác Trạm Quân dân y Mường Lống khẩn trương phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến trạm y tế để cấp cứu.

Tại đây, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức (Bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ được tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ), cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị.

Quá trình cấp cứu, bác sĩ quân y Lê Anh Đức đã sử dụng bài thuốc do chính mình nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn để cứu chữa các trường hợp ngộ độc lá ngón.

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Hiện sức khỏe anh D. đã ổn định trở lại.

Sau khoảng 30 phút xử trí ban đầu, tình trạng nạn nhân có chuyển biến tích cực. Tổ công tác tiếp tục chuyển nạn nhân đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để điều trị. Đến nay, sức khỏe anh Và Bá D. đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Anh Và Bá D. là trường hợp thứ 30 bị ngộ độc do ăn lá ngón được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cứu chữa thành công trong những năm qua. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ quân y Bộ đội Biên phòng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

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#Nghệ An #ngộ độc #tự tử #bác sĩ #ngộ độc lá ngón #bác sĩ quân y #ăn lá ngón tự tử

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