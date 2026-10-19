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Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Tối 18/10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong thời gian Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm và tiệc chiêu đãi Tổng thống Thụy Sĩ. Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tối 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với người dân. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ đã đến thăm Trường Đại học Dược Hà Nội; trải nghiệm làm gối chườm từ thảo dược.

Sáng 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy và Liechtenstein, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) đã được ký kết.

Chiều 18/10, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026.

Tại các cuộc hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, tận dụng được những ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

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#Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm

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