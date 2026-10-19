Công an Quảng Ninh lật tẩy chiêu trò chôn lấp trái phép hàng trăm tấn chất thải

TPO - Thu khoảng 20 triệu đồng mỗi chuyến tiếp nhận chất thải, Trần Văn Trung đưa đi đổ, chôn lấp trái phép tại Quảng Ninh. Tổng lượng chất thải được phát hiện trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố 2 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, sau nhiều tháng xác minh đường dây vận chuyển chất thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất ngoài thành phố về đổ, chôn lấp tại xã Thống Nhất.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải. Ảnh: Quốc Xã.

Thuê kho tập kết, chở chất thải đi đổ trong đêm

Một trong những người được xác định giữ vai trò chính trong đường dây là Trần Văn Trung, sinh năm 1985, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh. Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất.

Theo kết quả điều tra, mỗi chuyến tiếp nhận khoảng 20 tấn chất thải, Trung thu khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý. Tuy nhiên, lượng chất thải này sau đó được đưa đi đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều vị trí.

Để phục vụ hoạt động trên, nhóm này thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000 m² tại khu vực dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, làm nơi tập kết. Chất thải từ các xe vận chuyển được đưa vào kho, chờ thời điểm chuyển đi đổ.

Theo lời khai của Trung, sau khi tiếp nhận chất thải, Trung lợi dụng trời tối, dùng cẩu đưa lên xe ben rồi vận chuyển đến đổ rải rác tại khu vực Cầu Bang. Có thời điểm, Trung còn nhờ người sử dụng máy xúc san lấp chất thải.

Hoạt động được phân chia thành nhiều công đoạn với nhiều người tham gia, từ tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển đến san lấp hiện trường sau khi đổ.

Điều tra viên Hà Duy Khanh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết kho xưởng do Trung thuê của người dân để tập kết xỉ nhôm. Việc vận chuyển đi đổ được thực hiện vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Xỉ nhôm lộ ra dưới lớp đất san phẳng

Tại một địa điểm ở xã Thống Nhất, khi máy xúc bóc từng lớp đất đã được san phẳng, những bao tải chứa xỉ nhôm dần lộ ra. Khói bốc lên từ các đống chất thải, kèm theo mùi khét. Lượng chất thải bị chôn lấp được phát hiện tại vị trí này ước tính khoảng 40 tấn.

Kho xưởng được các đối tượng sử dụng làm nơi tập kết chất thải. Ảnh: Quốc Xã.

Đây chỉ là một trong nhiều địa điểm đổ, chôn lấp chất thải trái phép được phát hiện trong quá trình điều tra.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động này diễn ra liên tục từ đầu tháng 4/2026. Tổng lượng chất thải công nghiệp được phát hiện tại các địa điểm liên quan trên địa bàn xã Thống Nhất ước tính khoảng 300 tấn.

Theo Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh, chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất, đúc nhôm tại các làng nghề, khu công nghiệp phải được thu gom, xử lý bởi đơn vị có chức năng, theo đúng quy định.

Tuy nhiên, chi phí xử lý theo quy trình rất lớn. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các đối tượng đã móc nối, đưa chất thải từ những địa phương khác về Quảng Ninh đổ, chôn lấp trái phép.

Từ việc phát hiện các điểm chôn lấp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh đã làm rõ các khâu vận chuyển, tập kết và đổ thải của đường dây. Những tài liệu, chứng cứ thu thập được là căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can trong vụ án.