Bé gái 3 tuổi bị xe bán tải tông tử vong

TPO - Chiếc ô tô bán tải chuyển hướng từ trái qua phải theo chiều di chuyển từ xã Đak Đoa đi xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã va chạm khiến bé gái 3 tuổi tử vong khi đang đi bộ sát mép đường.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bé gái M.N. (3 tuổi, trú tại xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) tử vong sau va chạm với xe bán tải đang qua đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 18/10, ông Nguyễn Đình Khánh (SN 1964, trú xã Kon Gang) điều khiển xe bán tải trên Km17 tỉnh lộ 670B thuộc địa bàn thôn 4, xã Kon Gang.

Tuy nhiên, khi xe này chuyển hướng từ trái qua phải theo chiều di chuyển từ xã Đak Đoa đi xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã va chạm với cháu M.N. đang đi bộ sát mép đường.

Vụ va chạm khiến cháu N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các nhân chứng tại hiện trường cho rằng, thời điểm xảy ra tai nạn, cháu N. đang đi cùng người thân.

Tuy nhiên, cháu bất ngờ đi nhanh lên phía trước cùng thời điểm xe bán tải qua đường khiến người lớn không kịp cảnh báo.

Theo cơ quan công an, ông Khánh có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do ông Khánh không chú ý quan sát khi qua đường.