Cục CSGT làm rõ về khoảng cách an toàn sau các vụ tai nạn liên hoàn

TPO - Sau khi liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn, đồng thời ghi nhận nhiều thắc mắc về khoảng cách an toàn giữa hai xe và vì sao phải giữ khoảng cách an toàn, Cục CSGT vừa đưa ra thông tin cụ thể về vấn đề này.

Liên tiếp xảy ra tai nạn liên hoàn vì không giữ khoảng cách

Ngày 16/10 vừa qua, tại km 136+100 Quốc lộ 1, hướng Bắc Ninh – Hà Nội, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô, bao gồm 2 xe tải, 4 ô tô con và một ô tô khách.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn này không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một ô tô con bị hư hỏng phần đầu. Cụ thể, sau va chạm, ô tô con biển số 99A-425.xx bị bung, cong và bẹp nắp ca-pô phía trước; các xe còn lại bị xây xước nhẹ. Không có người bị thương trong vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ô tô ở Bắc Ninh hôm 16/10. Nguồn: Cục CSGT

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do các tài xế điều khiển hai xe tải biển số 99LD-007.xx và 99H-089.xx cùng ô tô con biển số 98C-370.xx không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước liền kề, đã đâm vào đuôi xe phía trước cùng chiều.

Hiện vụ tai nạn do Phòng CSGT CATP Bắc Ninh thụ lý, giải quyết. Với hành vi không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe theo quy định gây tai nạn giao thông, lái xe sẽ bị xử phạt từ 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó hôm 18/9, tại km19 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng về TP.HCM, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm một xe khách, hai ô tô con và hai xe bán tải.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra tai nạn xuất phát từ chiếc xe con đi thứ 3 không giữ khoảng cách an toàn trong bối cảnh mật độ phương tiện đông vào dịp cuối tuần, gây va chạm với 2 xe phía trước. Xe khách đi cuối sau đó cũng không đảm bảo khoảng cách, tiếp tục đâm vào các phương tiện phía trước dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Lý giải thêm cho tài xế về khoảng cách an toàn

Qua thông tin về các vụ tai nạn liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, Cục CSGT ghi nhận có nhiều thắc mắc chưa hiểu rõ về khoảng cách an toàn giữa hai xe và vì sao phải giữ khoảng cách an toàn.

Lý giải về vấn đề này, Cục CSGT cho biết pháp luật về giao thông đường bộ quy định “Khoảng cách an toàn” là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước, cùng làn đường, bảo đảm tránh xảy ra va chạm trong trường hợp phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Tài xế có thể tận dụng các biển báo hoặc vạch kẻ làm mốc để ước lượng khoảng cách. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, khoảng cách an toàn giữa hai xe được nghiên cứu, tính toán dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ, tình trạng mặt đường, hệ thống an toàn của xe và phản ứng của người lái. Mục đích là bảo đảm khi phát hiện nguy hiểm và phanh, xe vẫn có đủ khoảng cách để không xảy ra va chạm.

Ở Việt Nam, Luật TTATGT đường bộ quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ đã quy định về việc giữ khoảng cách như sau:

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Hướng dẫn về khoảng cách an toàn cho tài xế khi đi trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định như trên.

Theo Cục CSGT, người lái xe khi lưu thông cần tự cảm nhận khoảng cách an toàn gắn với tốc độ, điều kiện đường sá và mật độ phương tiện. Khả năng này được hình thành qua kinh nghiệm lái xe và có thể được kiểm chứng bằng các biển báo, vạch kẻ khoảng cách trên một số tuyến đường, đặc biệt là cao tốc.

Tài xế càng có kinh nghiệm và ý thức thì càng có khả năng ước lượng khoảng cách giữa xe mình với xe phía trước. Khi đi qua những đoạn đường có biển báo hoặc vạch kẻ thể hiện khoảng cách, người lái có thể dùng đó làm mốc để kiểm tra khả năng ước lượng bằng mắt.

Về việc xử phạt, Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng không thể đo khoảng cách giữa các xe trong mọi tình huống khi phương tiện đang lưu thông. Việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những vị trí có biển báo, vạch kẻ thông tin về khoảng cách an toàn, kết hợp với hệ thống giám sát tốc độ.

Ngoài ra, trường hợp xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng sẽ xác minh, điều tra để xác định nguyên nhân. Nếu kết luận cho thấy người lái không giữ khoảng cách an toàn và hành vi này dẫn đến tai nạn, đây cũng là căn cứ để xử lý.