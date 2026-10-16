Honda nhá hàng SUV hybrid mới lớn hơn CR-V

TPO - Hãng xe Nhật vừa khởi động chiến dịch truyền thông cho mẫu SUV hoàn toàn mới, được cho là Honda Avancier sử dụng công nghệ hybrid mới.

Honda vừa tung hình ảnh teaser đầu tiên về mẫu xe mới được giới truyền thông Thái Lan nhận định là Avancier. Đây là mẫu xe đang được phát triển, với định vị cao hơn CR-V.

Mẫu SUV phân khúc D sở hữu chiều dài khoảng 5 m, cấu hình nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Theo HeadlightMag, Honda Avancier thế hệ mới dự kiến ra mắt tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của mẫu SUV được đồn đoán này là công nghệ truyền động hybrid. Theo đó, Honda Avancier mới được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên ứng dụng hệ thống Honda Hybrid thế hệ mới, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược điện hóa sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.

Teaser mới của Honda về một mẫu SUV bí ẩn với màu đỏ Burgundy.

Bên cạnh nền tảng hybrid mới, Avancier còn được kỳ vọng là một trong những mẫu xe đầu tiên thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của Honda, từ ngoại thất đến cách bố trí, hoàn thiện khoang nội thất.

Teaser được tung ra còn nhấn mạnh từ khóa “Smart - Thông minh”, gợi mở về loạt công nghệ trong khoang lái như ADAS hay hệ điều hành ASIMO OS.

Những thông tin cụ thể về trang bị, tính năng, thông số, thiết kế hay tên gọi chính thức của mẫu SUV này dự kiến được Honda hé lộ dần từ giờ tới cuối năm.

Bản phác thảo dự đoán thiết kế của Honda Avancier mới. Ảnh: HeadlightMag

Trước đó, giới truyền thông Thái Lan cho biết mẫu Avancier mới sẽ được sản xuất tại nước này. Như vậy, có thể kỳ vọng mẫu SUV cỡ D này cũng sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Một số dòng ô tô Honda đang bán tại nước ta như Civic hay HR-V cũng được nhập khẩu từ Thái Lan.

Nếu được đưa về nước ta, mẫu Avancier mới cũng sẽ lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà Honda còn thiếu. Hiện tại, dòng ô tô lớn nhất mà Honda Việt Nam đang phân phối là CR-V, định vị ở phân khúc C và có cấu hình tối đa 5+2 chỗ.