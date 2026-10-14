Bản xem trước khác lạ của Toyota Fortuner đời mới

TPO - Những hình ảnh chạy thử gần đây tại Thái Lan là cơ sở để các studio phác họa nên bản xem trước của Toyota Fortuner thế hệ mới, với nhiều chi tiết khác biệt so với mẫu bán tải cùng nền tảng là Hilux.

Toyota Fortuner thế hệ mới là cái tên thu hút sự chú ý gần đây khi liên tục xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm tại Thái Lan. Theo những thông tin ban đầu, mẫu SUV mới có thể đi theo hướng phát triển tương tự Hilux TRAVO, với những thay đổi tập trung ở phần đầu và đuôi xe.

Mới đây, tạp chí ô tô Headlight Mag của Thái Lan đã đưa ra bản dựng mới của Fortuner thế hệ tiếp theo. Bản phác họa này cho thấy một cái nhìn khác về mẫu SUV Nhật Bản, với thiết kế đầu xe khác biệt so với các hình ảnh phác họa trước đó.

Hình đồ họa dự đoán thiết kế của Toyota Fortuner mới. Ảnh: Headlight Mag

Điểm nhấn đáng chú ý là lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn đen và sử dụng họa tiết dạng lưới, chiếm phần lớn diện tích trung tâm đầu xe. Phía trên là cụm đèn pha LED thanh mảnh gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ mới nhất.

Hai cụm đèn được nối với nhau bằng dải ốp đen bóng, tích hợp dòng chữ TOYOTA thay cho cách bố trí logo quen thuộc.

Cản trước được tạo hình góc cạnh với nhiều chi tiết ốp tối màu. Hai bên là hốc đèn sương mù màu đen, tích hợp đèn tròn, tạo diện mạo khỏe khoắn, gợi liên tưởng đến các mẫu Land Cruiser.

So với những bản dựng trước đây chủ yếu sử dụng thiết kế từ Hilux mới, hình ảnh lần này cho thấy Fortuner có thể sở hữu diện mạo riêng, dù vẫn chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với mẫu bán tải chung nền tảng. Dẫu vậy, đây mới chỉ là sản phẩm phác họa của Headlight Mag, chưa phải thiết kế chính thức do Toyota công bố.

Dựa trên hình ảnh xe chạy thử tại Thái Lan, Fortuner thế hệ mới có thể giữ lại phần lớn đường nét thân xe khi nhìn từ bên hông. Cánh gió tích hợp trên nóc, ăng ten vây cá mập cùng bộ mâm mới cũng được dự đoán xuất hiện.

Tương tự Hilux, khoang nội thất của Fortuner mới dự kiến sẽ có thay đổi đáng kể theo hướng cao cấp hơn. Bên cạnh đó, kích thước tổng thể của xe được kỳ vọng tăng nhẹ nhằm cải thiện không gian dành cho hành khách, đặc biệt ở các hàng ghế sau.

Về vận hành, Toyota Fortuner thế hệ tiếp theo được dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên và động cơ diesel tăng áp 2.8L.

Trong đó, bản máy dầu có thể được bổ sung công nghệ hybrid nhẹ (mild-hybrid) nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu. Các lựa chọn hộp số sàn và tự động được cho là vẫn duy trì, trong khi hệ dẫn động bốn bánh 4x4 có thể chỉ xuất hiện trên phiên bản máy dầu.

Một bản xem trước khác về thiết kế của Toyota Fortuner thế hệ mới theo phong cách Hilux.

Theo Headlight Mag, Toyota Fortuner thế hệ mới có thể ra mắt đầu tiên tại Thái Lan trước khi được mở bán tại Ấn Độ vào năm 2027.

Tại Việt Nam, Fortuner cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời với Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Trong nhóm này, Ford Everest hiện là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số lũy kế 8.716 chiếc trong năm 2026.