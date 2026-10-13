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Xe

Hyundai đã đúng với Palisade Hybrid

Hyundai Palisade thế hệ thứ 2 chuẩn bị chạm mốc doanh số 300.000 xe toàn cầu chỉ sau 20 tháng nhờ sức hút từ các phiên bản hybrid.

Hyundai Palisade thế hệ thứ 2 chuẩn bị chạm mốc doanh số 300.000 xe toàn cầu chỉ sau 20 tháng nhờ sức hút từ các phiên bản hybrid.

Mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade thế hệ thứ 2 đang tiến gần mốc doanh số 300.000 xe trên toàn cầu chỉ sau 20 tháng mở bán. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của mẫu xe chủ lực này xuất phát chủ yếu từ việc hãng bổ sung tùy chọn động cơ hybrid.

Theo số liệu công bố từ Hyundai, Palisade thế hệ mới đã ghi nhận tổng doanh số tích lũy đạt 281.920 xe trên toàn thế giới tính từ thời điểm ra mắt vào tháng một năm ngoái cho đến hết tháng 8.

Với việc duy trì trung bình khoảng 15.000 xe giao đến tay khách hàng mỗi tháng trong năm nay, mẫu SUV 3 hàng ghế này dự kiến sẽ chính thức cán mốc 300.000 xe ngay trong tháng 9.

Thành tích này thể hiện sự tăng tốc rõ rệt so với thế hệ đầu tiên ra mắt vào tháng 12/2018 vốn cần tới 28 tháng để đạt mốc 300.000 xe.

Phiên bản hybrid trở thành chủ lực doanh số của dòng Palisade ở nhiều thị trường. Ảnh: Đan Thanh.
Phiên bản hybrid trở thành chủ lực doanh số của dòng Palisade ở nhiều thị trường. Ảnh: Đan Thanh.

Palisade thế hệ mới đạt cột mốc tương tự chỉ trong khoảng 20 tháng, rút ngắn thời gian gần 8 tháng. Dải sản phẩm này duy trì sức hút ổn định tại nhiều thị trường quốc tế với lượng xe giao toàn cầu đạt đỉnh 20.330 chiếc vào tháng 6 nhờ thiết kế được điều chỉnh.

Việc Hyundai bổ sung tùy chọn truyền động điện hóa đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế chẳng mấy khả quan trước đó của Palisade ở nhiều thị trường. Các phiên bản hybrid đang đóng vai trò lực đẩy chính, chiếm hơn một nửa tổng lượng xe Palisade giao trên toàn cầu tính từ đầu năm.

Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, xu hướng lựa chọn xe hybrid thể hiện sự áp đảo khi ghi nhận 17.332 xe bán ra trong tổng số 24.024 chiếc Palisade giao đến tay khách hàng từ tháng 1 đến tháng 8. Dòng xe này chiếm 72,1% tổng doanh số nội địa, đồng thời có tỷ lệ tiêu thụ gấp khoảng 2,6 lần so với các phiên bản chạy xăng truyền thống.

tech.zingnews.vn
#Hyundai

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