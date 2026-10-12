Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mẫu SUV 7 chỗ phá kỷ lục của Mitsubishi Xpander

Lê Tuấn

TPO - Mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường sau gần một năm ra mắt Việt Nam, thể hiện qua con số hơn 10.000 xe bán ra.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi Destinator đạt doanh số 7.449 xe trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, theo công bố mới nhất của Mitsubishi, doanh số của Destinator trong hơn 10 tháng qua đã vượt mốc 10.000 xe. Kết quả này giúp mẫu SUV 7 chỗ của hãng vượt kỷ lục mà Xpander từng thiết lập với hơn 10.000 xe bán ra trong năm đầu tiên.

Trước đó vào tháng 12/2025, Destinator đã bàn giao 2.377 xe ngay tháng đầu mở bán. Đây cũng là mức doanh số tháng đầu tiên cao nhất của một mẫu xe Mitsubishi tại Việt Nam khi ra mắt.

destinator-dai-ly.jpg
Destinator đạt mốc 10.000 xe đầu tiên bán ra nhanh hơn Xpander.

Thời gian qua, Destinator cũng nhiều lần góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường theo tháng. Mẫu SUV này hiện cũng nằm trong nhóm ba sản phẩm bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam, bên cạnh Xpander và Xforce.

Một trong những lợi thế của Destinator so với các đối thủ là cấu hình chuẩn 7 chỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình. Bên cạnh đó, Mitsubishi gần đây triển khai chương trình ưu đãi lớn, đưa giá khởi điểm của mẫu xe xuống còn hơn 700 triệu đồng trong tháng ra mắt, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

2025-giias-mitsubishi-destinator-28.jpg
2025-giias-mitsubishi-destinator-29.jpg
Không gian hai hàng ghế sau của Mitsubishi Destinator.

So các mẫu SUV 7 chỗ cùng cỡ khác như Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá không dưới một tỷ đồng, Mitsubishi Destinator đang là lựa chọn xe gầm cao cỡ C dành cho gia đình có giá dễ tiếp cận nhất.

Nhìn chung, cột mốc 10.000 xe của Destinator cũng như thành công trước đó của Xpander và Xforce cũng cho thấy hiệu quả trong cách tiếp cận của hãng xe Nhật với thị trường trong nước.

Cả ba đều là những sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu thị hiếu của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tập trung vào tính thực dụng, gia tăng tiện nghi, công nghệ với giá bán dễ tiếp cận.

Theo số liệu từ VAMA, trong 9 tháng đã qua của năm 2026, ba mẫu Destinator, Xpander và Xforce đã bán được tổng cộng 27.401 xe ở Việt Nam. Con số này tương đương với mức đóng góp 85% vào tổng lượng xe Mitsubishi bàn giao từ đầu năm.

#Mitsubishi #Destinator #SUV 7 chỗ #kỷ lục #kỷ lục doanh số #xe nhật #xe gia đình #Mitsubishi Destinator

Cùng chuyên mục

Clip: Xe ben đi ẩu, phanh 'cháy đường' ở vòng xuyến

TPO - Khi tới giao lộ, chiếc xe ben không giảm tốc mà thậm chí tăng ga phóng nhanh hơn. Đúng lúc này có một ô tô con vào vòng xuyến buộc tài xế xe ben phải phanh "cháy đường" để dừng xe kịp thời, tránh va chạm. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9: Chỉ 1 mẫu xe ngược dòng

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9: Chỉ 1 mẫu xe ngược dòng

TPO - Hầu hết các mẫu xe lọt top 10 bán chạy nhất thị trường trong tháng 9 đều đạt mức tăng trưởng dương, ngoại trừ duy nhất VinFast VF 5/Herio Green. Xe điện cũng chiếm đa số vị trí trong khi 4 mẫu ô tô xăng góp mặt đều là xe Nhật.

Honda sắp đổi tên loạt xe hybrid ăn khách

Honda sắp đổi tên loạt xe hybrid ăn khách

TPO - Loạt xe hybrid chủ lực của Honda gồm CR-V, Civic, Accord... dự kiến sẽ có cách gọi mới thay cho tên e:HEV vốn đã trở thành thương hiệu của hãng trong nhiều năm qua.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe