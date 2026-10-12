Lexus ES 2026 - tuyên ngôn của ngôn ngữ thiết kế mới và công nghệ điện hóa

Những thay đổi trên Lexus ES thế hệ thứ 8 thể hiện tầm nhìn của Lexus về triết lý "Making Luxury personal” - Cá nhân hóa sự sang trọng trong kỷ nguyên mới của ngành ô tô.

Lexus ES là mẫu sedan ăn khách nhất của thương hiệu xe sang đến từ Nhật bản. Nếu LS là đỉnh cao của đẳng cấp hạng sang, nghệ thuật chế tác và không dành cho số đông, ES mang dáng dấp thanh lịch, nhỏ gọn và dễ tiếp cận hơn.

2 phiên bản Lexus ES hoàn toàn mới ra mắt ngày 7/10 vừa qua

Thế hệ mới của ES mang những nét mới chưa từng có. Bởi Lexus không xem ES thế hệ thứ 8 là một bản nâng cấp đơn thuần. Chiếc xe được tái định hình toàn diện trong kỷ nguyên của công nghệ và điện hóa.

Chất thanh lịch khó cưỡng

Năm 2023, concept LF-ZC lộ diện dưới ánh đèn sân khấu triển lãm Japan Mobility Show, khởi đầu cho ý tưởng của Lexus về ngôn ngữ thiết kế tiếp theo. Cảm hứng từ LF-ZC được chuyển tải phần lớn lên ES thế hệ mới. Hãng gọi tạo hình của mẫu sedan hạng sang cỡ trung là “Clean Tech x Elegance”, nghĩa là công nghệ tinh giản pha trộn chất thanh lịch.

“Tôi thấy ES mới khá lạ”, anh Trần Quốc Tuấn (Hà Nội), một trong những khách đầu tiên đặt hàng Lexus ES mới, đánh giá. “Thiết kế xe không quá góc cạnh như thế hệ trước, nhìn thanh lịch, nhẹ nhàng hơn”.

Thiết kế của Lexus ES thế hệ thứ 8 được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC

Là một doanh nhân trong lĩnh vực đồ gốm, ưa thích sự tỉ mỉ và hài hòa về bố cục, anh Tuấn nói Lexus ES mang lại hiệu ứng thị giác khá đậm nét. Trường xe dài, mui xe thấp, dáng fastback ở phía sau, tất cả tạo nên sự cân xứng mang hơi hướng thể thao. Chiếc sedan của Lexus như thể đang chuyển động dù đứng yên.

Bên cạnh dáng xe kiểu con suốt đặc trưng, tay nắm cửa dạng ẩn làm tăng thêm vẻ tối giản và liền mạch ở thiết kế ES mới. Trong khi lưới tản nhiệt thu nhỏ, kết hợp cụm đèn định vị Twin L-Signature tạo điểm nhấn trẻ trung, thanh lịch. Dải đèn hậu vắt ngang đuôi kèm dòng chữ Lexus phát sáng đem đến nhận diện độc đáo cho ES 2026.

Nền tảng GA-K trên Lexus ES mới có kích thước lớn hơn, cứng hơn nhưng trọng lượng giảm khoảng 20kg so với thế hệ cũ.

Những thay đổi về thiết kế trên ES mới được hậu thuẫn bởi nền tảng khung gầm GA-K cải tiến. So với thế hệ trước, ES mới dài hơn 170 mm, rộng hơn 55mm và có chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Kết cấu thân xe được gia cố bởi các loại thép siêu cường, thép dập nóng và nhôm. Dù kích thước lớn hơn, cứng hơn, nhưng trọng lượng xe giảm khoảng 20kg so với bản tiền nhiệm.

Lexus sử dụng một dải ốp thân xe màu đen chạy dọc bên hông. Chi tiết này hướng ánh nhìn xuống dưới, khiến chiếc xe trông thấp hơn về mặt thị giác, đồng thời kết nối phần đầu và đuôi xe. Đây là lý do dù chiều cao lớn hơn thế hệ cũ, ES mới lại tạo cảm giác thấp hơn, dài hơn và năng động hơn.

Triết lý công nghệ, tối giản

Đi tìm chất công nghệ và phong cách tối giản ở ES mới không nơi nào thích hợp hơn nội thất. Với định hướng “Pleasant Time for All Seats” – thư thái ở mọi vị trí ngồi – Lexus muốn biến khoang cabin ES thành không gian hấp dẫn cả về mặt xúc giác lẫn thị giác.

Triết lý Tazuna tiếp tục được được ứng dụng trên khoang lái Lexus ES mới

Triết lý Tazuna (dây cương) tiếp tục định hình thiết kế khoang lái trên ES mới. Các chi tiết như cần số điện tử, bệ tỳ tay đều được thiết kế lại, đơn giản và dễ thao tác hơn. Xe có táp-lô mỏng hơn, kết hợp mui xe thấp, giúp tầm nhìn cải thiện hơn so với thế hệ trước.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý, hãng phát triển những nút điều khiển ẩn dưới bề mặt bảng táp-lô lần đầu tiên được ứng dụng trên thế giới, chỉ phát sáng khi xe khởi động và người dùng đưa tay đến gần. Lexus trang trí thành cửa, bệ tỳ tay bằng các vân gỗ phong cách tối giản (bản 500e), viền phát sáng cho hệ thống loa cao cấp Mark Levinson. Tựu trung, bên trong ES là sự kết hợp của sắc màu công nghệ và vật liệu cao cấp nhưng không phô trương.

Lexus luôn muốn chăm chút và nâng niu cảm xúc của người dùng từ những chi tiết nhỏ nhất.

Sự chăm chút cho người dùng ES còn ở hàng ghế sau, nơi thao tác ra vào xe được cải thiện nhờ bậc bước thấp hơn và khoảng cách rộng hơn giữa ghế với trụ giữa. Khoang hành lý vẫn duy trì dung tích lớn hàng đầu phân khúc. Điều này cho thấy thiết kế fastback cuốn hút hơn không đồng nghĩa với việc đánh đổi sự tiện nghi thường ngày.

Công nghệ điện hóa là bước chuyển quan trọng của ES thế hệ mới. Và lần đầu tiên ở Việt Nam, ES chỉ phân phối cấu hình hybrid hoặc thuần điện. Trong đó, hai phiên bản hybrid tự sạc (HEV) gồm ES 350h Premium và 350h Luxury sử dụng động cơ hybrid 2.5 thế hệ mới, công suất hệ thống 247 mã lực và dẫn động cầu trước.

Bản cao cấp nhất ES 500e sở hữu hệ truyền động thuần điện công suất 343 mã lực, dẫn động bốn bánh DIRECT 4 và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Bộ pin 74 kWh trên xe cho phạm vi di chuyển khoảng 465-529 km theo chu trình kết hợp.

Với ES 2026, Lexus cho thấy sự thanh lịch không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Đó còn là cảm giác vận hành vững vàng, khoang cabin yên tĩnh và công nghệ được tích hợp vừa đủ để mỗi hành trình trở nên nhẹ nhàng. “Trải nghiệm ấy được tạo nên để mọi người cùng sẻ chia, không chỉ dành riêng cho người cầm lái mà dành cho mọi người trên xe, ở mọi vị trí trong cabin...”, ông Kohei Chiashi, kỹ sư trưởng của dự án Lexus ES thế hệ thứ 8, chia sẻ.