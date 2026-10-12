VF 8 thế hệ mới nâng cấp toàn diện để thiết lập 'chuẩn D-SUV mới'

Từ khoang lái thiết kế lại, nền tảng điện - điện tử mới đến hệ thống giảm chấn FSD, VinFast VF 8 thế hệ mới mang đến hàng loạt cải tiến đáng giá. Khả năng di chuyển gần 500 km sau mỗi lần sạc cùng ưu đãi 5% càng tăng sức hấp dẫn cho mẫu SUV điện cỡ D.

Khoang lái mới mở ra trải nghiệm trực quan hơn

Với người dùng ô tô, những nâng cấp đáng giá nhất thường nằm ở những chi tiết được sử dụng hằng ngày, từ cách quan sát thông tin, thao tác điều khiển đến cảm giác thoải mái sau nhiều giờ cầm lái. Đây cũng là hướng tiếp cận của VinFast trên VF 8 thế hệ mới, khi hãng xe Việt thực hiện một cuộc nâng cấp sâu rộng từ thiết kế, công nghệ đến cấu trúc vận hành.

Những thay đổi dễ nhận thấy nhất xuất hiện ngay tại vị trí người lái. Màn hình thông tin được đưa ra phía sau vô lăng, giúp tài xế theo dõi tốc độ và các thông số vận hành trong tầm quan sát trực diện. Cần số cũng được chuyển lên cụm điều khiển phía sau vô lăng, giải phóng không gian bệ trung tâm, mang lại cảm giác gọn gàng, thông thoáng hơn cho khu vực giữa hai ghế trước.

Cách bố trí mới giúp người lái thao tác thuận tiện, tiếp cận thông tin nhanh chóng và dễ dàng làm quen với xe. Đặc biệt, việc chuyển số ngay gần vô lăng cùng màn hình hiển thị trực diện góp phần hạn chế các thao tác phân tán sự chú ý khi di chuyển.

Ẩn sau những thay đổi về thiết kế là bước nâng cấp đáng kể về công nghệ. VF 8 thế hệ mới được phát triển trên kiến trúc điện - điện tử EEA 2.0, với các hệ thống được kết nối và điều phối theo hướng tập trung hơn, giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng phối hợp giữa các tính năng.

Trong đó, máy tính trung tâm CVC đảm nhiệm vai trò điều phối nhiều chức năng trên xe, thay cho việc phân tán tác vụ qua các bộ điều khiển riêng biệt. Nền tảng này giúp cải thiện tốc độ phản hồi, mang đến trải nghiệm điều khiển mượt mà hơn, đồng thời tạo điều kiện để chiếc xe tiếp tục được hoàn thiện thông qua phần mềm.

Khả năng cập nhật OTA cũng là một lợi thế đáng chú ý, cho phép chủ xe tiếp nhận các phiên bản phần mềm mới từ xa. Những cải tiến về giao diện và tính năng tương thích có thể được bổ sung trong quá trình sử dụng, giúp trải nghiệm công nghệ trên VF 8 duy trì tính mới mẻ theo thời gian.

Nâng trải nghiệm sau vô lăng bằng công nghệ mới

Song hành với những nâng cấp trong khoang lái, VF 8 thế hệ mới được cải tiến về khả năng vận hành, hướng tới sự cân bằng giữa sức mạnh, độ ổn định và cảm giác êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 170 kW, tương đương 228 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Đặc tính phản hồi nhanh của động cơ điện giúp mẫu SUV cỡ D tăng tốc linh hoạt, mang lại sự chủ động khi khởi hành, nhập làn hoặc vượt xe trên cao tốc.

Đáng chú ý, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết được kết hợp với công nghệ giảm chấn thích ứng theo tần số FSD ở cả hai cầu. Đây là một trong những nâng cấp đáng giá, tác động trực tiếp tới cảm giác cầm lái và sự thoải mái của hành khách.

Công nghệ FSD cho phép giảm chấn tự điều chỉnh đặc tính theo tần số dao động của hệ thống treo. Khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề, hệ thống hỗ trợ hấp thụ rung động tốt hơn, giảm cảm giác xóc truyền vào khoang cabin. Trong các tình huống phanh, tăng tốc hoặc chuyển hướng, giảm chấn góp phần kiểm soát dao động thân xe, mang lại cảm giác chắc chắn và ổn định.

Nhờ sự phối hợp giữa hệ thống treo và giảm chấn FSD, VF 8 thế hệ mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho cả người lái lẫn hành khách. Đây cũng là yếu tố đáng quan tâm với những gia đình thường xuyên di chuyển đường dài, khi độ êm ái và khả năng hạn chế rung lắc ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái trên mỗi hành trình.

Bên cạnh đó, VF 8 thế hệ mới sở hữu bộ pin dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển lên tới 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Phạm vi hoạt động này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, đồng thời giúp người dùng chủ động hơn trong những chuyến đi xa.

Khả năng bảo vệ và hỗ trợ người lái cũng được chú trọng với hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, gồm nhiều tính năng hiện đại như hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù...

VF 8 thế hệ mới đồng thời được phát triển hướng tới mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Sự kết hợp giữa kết cấu bảo vệ, hệ thống hỗ trợ lái và các công nghệ quan sát quanh xe tạo thêm nhiều lớp hỗ trợ, giúp người lái tự tin hơn trong quá trình vận hành.

Hiện VF 8 thế hệ mới đang được hưởng ưu đãi 5% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe vẫn được hưởng chính sách sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Với khoang lái trực quan hơn, nền tảng EEA 2.0, máy tính trung tâm CVC, hệ thống giảm chấn FSD cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, VF 8 thế hệ mới cho thấy những thay đổi hướng trực tiếp tới trải nghiệm sử dụng. Kết hợp khả năng di chuyển linh hoạt và các chính sách ưu đãi hiện hành, mẫu SUV điện của VinFast đang sở hữu thêm nhiều lợi thế để chinh phục khách hàng Việt, từng bước thiết lập “chuẩn D-SUV mới” trong phân khúc.