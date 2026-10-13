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Xe

Hyundai Santa Fe 2027 lộ chi tiết thiết kế mới

Lê Tuấn

TPO - Hyundai Santa Fe bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) sẽ có một số thay đổi ở đầu xe, được hé lộ thông qua ảnh rò rỉ từ Hàn Quốc.

Theo hình ảnh được thu thập bởi Korean Car Blog, Hyundai dường như sẽ từ bỏ dải đèn tạo hình chữ H liền mạch gây tranh cãi trên Santa Fe thế hệ hiện tại, thay bằng thiết kế chiếu sáng tách biệt và sắc nét hơn.

Cụm đèn ban ngày LED (DRL) được bố trí dọc ở mép ngoài đầu xe, trong khi đèn chiếu sáng chính dạng LED projector được tạo hình chữ nhật nằm ngang.

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Hình rò rỉ mới nhất hé lộ thiết kế cụm đèn trước của Hyundai Santa Fe 2027. Ảnh: KCB

Lưới tản nhiệt cũng chuyển từ dạng lưới mở sang các thanh ngang xếp lớp, kết hợp chi tiết mạ crôm. Cản trước được tạo hình góc cạnh, tích hợp cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Những thay đổi này phù hợp với các hình ảnh rò rỉ và bản dựng từng xuất hiện trước đó, đồng thời tương đồng ngôn ngữ thiết kế mới trên Hyundai Palisade và Tucson.

Hình ảnh chạy thử bị rò rỉ trước đây cũng cho thấy phần đuôi xe có thể được chỉnh sửa, với đèn hậu bố trí theo chiều dọc và dải đèn phanh kéo dài toàn chiều rộng. Những điều chỉnh này hứa hẹn giúp phần đuôi xe trở nên cân đối và phù hợp với số đông hơn.

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Bản dựng dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift. Ảnh: NYMammoth

Không chỉ thay đổi thiết kế, Santa Fe 2027 được cho là sẽ có một số nâng cấp về vận hành. Đáng chú ý, phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L có thể chuyển từ hộp số ly hợp kép DCT 8 cấp hiện tại sang hộp số tự động biến mô 8 cấp, nhằm cải thiện độ mượt khi di chuyển ở tốc độ thấp.

Trong khi đó, hệ truyền động hybrid gồm động cơ tăng áp 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp dự kiến tiếp tục được duy trì, đi kèm những điều chỉnh về phần mềm và hiệu suất.

Hyundai cũng đang phát triển phiên bản xe điện mở rộng phạm vi (EREV), với guyên mẫu chạy thử mang mã MX5a EREV đã xuất hiện trên đường phố gần đây. Phiên bản này được kỳ vọng đạt tổng quãng đường di chuyển hơn 900 km.

Theo dự kiến, Hyundai Santa Fe facelift 2027 sẽ ra mắt đầu tiên tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, trước khi có mặt tại Bắc Mỹ và châu Âu trong nửa đầu năm 2027.

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