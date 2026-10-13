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Xe

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Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón mẫu xe 7 chỗ mới

Lê Tuấn

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón một mẫu xe 7 chỗ mới mang tên Volkswagen Tayron, được định vị ở phân khúc SUV cỡ D cạnh tranh với Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 hay Skoda Kodiaq.

Mới đây, Volkswagen Việt Nam thông báo sẽ đưa về nước bộ đôi SUV thế hệ mới, gồm Tiguan và Tayron. Trong đó, Tiguan là SUV 5 chỗ, Tayron là mẫu SUV 7 chỗ hướng tới nhu cầu sử dụng gia đình.

Xe đã bắt đầu nhận cọc ở đại lý và dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 11 tới đây. Cả hai mẫu SUV mới đều được nhập từ Đức.

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Bộ đôi SUV Đức là Tiguan và Tayron hoàn toàn mới sắp về Việt Nam.

Đây là những sản phẩm thuần chất Đức hiếm hoi được Volkswagen giới thiệu thời gian gần đây. Trong vài năm trở lại, hãng xe này chủ yếu đưa về Việt Nam những mẫu xe có liên doanh với Trung Quốc như Viloran, Teramont President/Teramont Pro và sắp tới đây là ID. Era 9x.

Về Tiguan, mẫu mới thuộc thế hệ thứ 3 mang đến sự thay đổi đáng kể về thiết kế, nền tảng khung gầm và công nghệ so với thế hệ trước. Mẫu SUV 5 chỗ của Volkswagen sẽ có giá từ 1,339-1,499 tỷ đồng cho bản Style và R-Line.

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Volkswagen Tiguan có kích cỡ của một mẫu SUV hạng C.

Cái tên đáng chú ý hơn sẽ là mẫu Tayron hoàn toàn mới. Xe được phát triển dựa trên khung gầm của Tiguan thế hệ thứ 3 và thay thế Tiguan Allspace.

Được định vị cao hơn Tiguan, Tayron hướng đến nhóm khách hàng gia đình nhờ nội thất rộng rãi hơn với cấu hình 7 chỗ cùng khoang hành lý có dung tích 885 lít khi gập hàng ghế 3.

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Volkswagen Tayron nằm ở vùng giá cao so với các lựa chọn SUV 7 chỗ phổ thông như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều công nghệ trước đây được phát triển cho dòng Volkswagen Touareg. Trong số đó có hệ thống đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix và hệ thống ghế với chức năng massage khí nén 10 điểm.

Tại Việt Nam, Volkswagen Tayron được giới thiệu với 2 phiên bản. Trong đó, bản Style trang bị động cơ 1.4 TSI có giá 1,639 tỷ đồng, còn phiên bản R-Line dùng động cơ 2.0 TSI đi kèm mức giá 1,939 tỷ đồng.

Khi về Việt Nam, Volkswagen Tayron sẽ cạnh tranh trực tiếp với một mẫu xe châu Âu cùng tập đoàn là Skoda Kodiaq, bên cạnh loạt SUV cỡ D phổ thông như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-8...

#Volkswagen #Tayron #tiguan #SUV #xe 7 chỗ #xe đức #Hyundai Santa Fe

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