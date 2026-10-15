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Xe

Siêu xe Lamborghini hybrid gia nhập đội xe cảnh sát Dubai

Lê Tuấn

TPO - Đội xe của Cảnh sát Dubai vốn đã quy tụ nhiều mẫu siêu xe đình đám, nay được bổ sung mẫu Lamborghini Temerario.

Nối tiếp các mẫu Urus, Huracan, Aventador và Revuelto, Lamborghini Temerario là mẫu xe mới nhất của thương hiệu “bò vàng” gia nhập đội hình của cảnh sát Dubai.

Việc bàn giao siêu xe hybrid này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa cơ quan chức năng địa phương với Lamborghini Abu Dhabi và Dubai.

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Siêu xe Lamborghini Temerario gia nhập đội xe của Cảnh sát Dubai.

Chiếc Lamborghini Temerario này sở hữu ngoại thất màu trắng kết hợp xanh lá cây đặc trưng, đi kèm biểu tượng riêng và dòng chữ Police bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Arab.

Hệ truyền động gồm động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L cùng ba mô-tơ điện, cho tổng công suất 920 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Tuy nhiên, chiếc xe không được sử dụng để truy đuổi phương tiện trên cao tốc.

Thay vào đó, chiếc Temerario này chủ yếu hoạt động dưới sự quản lý của Cục Cảnh sát Du lịch, xuất hiện tại những khu vực đông người và các điểm tham quan lớn trên khắp Dubai.

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Theo Thiếu tướng Saeed Al Hajri, Giám đốc Tổng cục Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Dubai, cho biết đội xe tuần tra hạng sang vừa góp phần bảo đảm an ninh, vừa hướng tới tăng cường tương tác với cộng đồng và khách du lịch.

Vị này nhấn mạnh rằng việc trang bị những chiếc siêu xe vào đội hình cũng góp phần củng cố cam kết xây dựng hình ảnh “lực lượng cảnh sát gần gũi với cộng đồng" của Cảnh sát Dubai.

Đáng chú ý, đây không phải chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên được sử dụng làm xe cảnh sát. Trước đó, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy gần đây cũng đã bổ sung một chiếc Temerario vào đội xe, tiếp nối những mẫu Gallardo và Huracan từng phục vụ lực lượng này.

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Chiếc Lamborghini Temerario của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy.

Khác với chiếc xe tại Dubai chủ yếu phục vụ hoạt động du lịch và tương tác với công chúng, Temerario của Cảnh sát Quốc gia Italy đảm nhận nhiệm vụ đòi hỏi khả năng vận hành hiệu suất cao.

Siêu xe hybrid này được trang bị để thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp đặc biệt quan trọng, trong đó có vận chuyển nội tạng đến các địa điểm trên khắp Italy. Khi làm nhiệm vụ, xe được phép vượt quá giới hạn tốc độ 130 km/h trên đường cao tốc Autostrada của Italy, dưới sự điều khiển của các tài xế được đào tạo đặc biệt.

#Lamborghini #Temerario #cảnh sát Dubai #siêu xe #siêu xe hybrid #xe cảnh sát

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