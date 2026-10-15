Hé lộ SUV điện mới của Mazda, kích cỡ gần CX-5

TPO - Mẫu xe điện mới được cho là dùng nền tảng chuyên dụng do chính Mazda phát triển, khác với các sản phẩm SUV điện liên doanh đã ra mắt.

Theo Carscoops, Mazda đang phát triển một mẫu xe điện hoàn toàn mới, với nguyên mẫu thử nghiệm vừa xuất hiện tại châu Âu.

Thoạt nhìn, nguyên mẫu này tới các mẫu SUV thuộc dòng Large Platform của Mazda, tức dòng cỡ lớn gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90.

Dù vậy, phần thân xe bị cắt ngắn trên nguyên mẫu cho thấy đây nhiều khả năng là bản thử nghiệm của một dòng xe hoàn toàn mới, thay vì một bản nâng cấp cho các mẫu hiện có.

Cụ thể, mẫu SUV thuần điện này sử dụng phần lớn các tấm thân vỏ tương tự CX-70/CX-90, nhưng có chiều dài cơ sở ngắn hơn. Phần đuôi xe thu gọn đáng kể và chiều rộng cơ sở bánh xe cũng hẹp hơn rõ rệt.

Xe còn được trang bị lưới tản nhiệt kín hoàn toàn cùng các chi tiết khí động học, chỉ để lại một khe hút gió nhỏ trên cản trước phục vụ làm mát. Bộ mâm hợp kim tạm thời có màu bạc ở phía trước và màu đen ở phía sau.

Những thay đổi này cho thấy mẫu xe điện mới có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với CX-70/CX-90. Dù chưa thể xác định chính xác, kích thước tổng thể của xe có thể gần với CX-50 và CX-5, qua đó cạnh tranh với Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 và Volkswagen ID. Tiguan thế hệ mới.

Khác với các mẫu Mazda 6e và CX-6e phát triển dựa trên nền tảng của đối tác Changan, mẫu xe điện mới sẽ sử dụng nền tảng chuyên biệt dành cho xe điện do Mazda tự phát triển.

Nền tảng này có thể tiếp tục được ứng dụng trên các mẫu xe điện tương lai với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau, đồng thời tạo điều kiện để hãng chủ động hơn trong thiết kế và tinh chỉnh đặc tính vận hành.

Theo các thông tin rò rỉ, mẫu xe sẽ sử dụng pin lithium-ion thế hệ mới và pin thể rắn. Pin được sản xuất tại một nhà máy mới ở Nhật Bản, với các mô-đun pin hình trụ do Panasonic cung cấp.

Mazda ban đầu dự kiến ra mắt mẫu xe điện mới vào năm 2025, trước khi lùi thời điểm giới thiệu sang năm 2027. Gần đây, một số nguồn tin cho rằng dự án có thể tiếp tục bị trì hoãn đến năm 2029, song hãng chưa xác nhận thông tin này.

Tại Việt Nam, Mazda đang đẩy mạnh điện hóa thông qua việc giới thiệu các dòng SUV hybrid cao cấp gồm CX-60 và CX-90. Trong đó, CX-90 bản PHEV là sản phẩm đầu bảng với kích thước lớn nhất, bán ra thị trường với giá 2,299 tỷ đồng.