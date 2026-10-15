Mẫu xe máy điện xác lập kỷ lục đi xa nhất thế giới

TPO - Hãng xe máy điện Zero Motorcycles của Mỹ vừa xác lập kỷ lục Guinness thế giới cho hành trình dài nhất của một chiếc mô tô điện chỉ với một lần sạc đầy, vượt xa kỷ lục cũ tới 40%.

Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường đi xa nhất của xe máy điện vừa được xác lập. Cụ thể, chiếc Zero DS đã chạy được 271,2 dặm (tương đương 436,5 km) từ dãy Alps của Pháp đến bờ Địa Trung Hải. Con số này tương đương với tầm vận hành của một số mẫu ô tô điện cỡ trung.

Kết quả này vượt xa kỷ lục trước đó được thiết lập hồi năm 2025 bởi mẫu Verge TS Pro với quãng đường 193 dặm (310,6 km). Quãng đường di chuyển tối đa mà Zero DS đạt được nhiều hơn 40% so với đối thủ.

Hành trình chinh phục kỷ lục diễn ra vào tháng trước với tổng cộng ba xe tham gia, song chỉ một chiếc Zero DS đạt được quãng đường trên.

Theo InsideEVs, chiếc xe này đi được xa nhất nhờ trang bị bộ pin bổ sung Power Tank, giúp nâng dung lượng pin từ 15,6 kWh lên 19,2 kWh. Theo Zero Motorcycles, đây là gói tùy chọn chính hãng có thể lắp đặt tại đại lý, không phải bản độ tự chế.

Tay đua người Bỉ Jelle Verstaen là người đã chinh phục kỷ lục. Lộ trình được lựa chọn tránh các tuyến cao tốc lớn và đường hai làn xe, thay vào đó ưu tiên những cung đường một làn để các tay lái duy trì tốc độ ổn định.

Zero không công bố chi tiết lộ trình hay tốc độ trung bình, chỉ cho biết ở những đoạn đường và giới hạn tốc độ cho phép, các tay lái cố gắng duy trì mức khoảng 32 dặm/giờ (52 km/h). Đội xe cũng ưu tiên di chuyển vào ban đêm khi lưu lượng giao thông giảm, giúp tài xế duy trì tốc độ ổn định và tối ưu hiệu suất năng lượng cho xe.

Hai mẫu xe đi cùng đoàn cũng cho kết quả ấn tượng: SR/S dừng lại sau 217 dặm (350 km), còn DSR/X đạt 238 dặm (384 km). Như vậy, ngay cả những mẫu xe có quãng đường ngắn hơn Zero DS cũng đều vượt kỷ lục của Verge TS Pro năm ngoái.

Trước khi xuất phát, cổng sạc của chiếc xe lập kỷ lục được niêm phong. Người lái phải đeo hai thiết bị định vị GPS. Kết thúc hành trình, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới đã kiểm tra các thiết bị định vị và ghi nhận kết quả, sau đó chính thức công nhận kỷ lục.