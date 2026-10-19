Dự kiến xử lý vi phạm giao thông hoàn toàn trên ứng dụng VNeTraffic

TPO - Cục CSGT dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, cho phép người dân tiếp nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic mà không cần đến trụ sở CSGT.

Ảnh minh họa ứng dụng Vnetraffic.

Căn cứ dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Theo mô hình này, người vi phạm có thể thực hiện toàn bộ quy trình trên ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an cung cấp, không phải đến trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm. Quy trình đặc biệt thuận tiện đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và camera giám sát.

CSGT làm việc với tài xế.

Theo quy trình dự kiến, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và camera giám sát sẽ phát hiện vi phạm, sau đó gửi dữ liệu về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm.

Trên cơ sở dữ liệu điện tử tiếp nhận được, lực lượng CSGT tiến hành xác minh các thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký xe, kiểm định phương tiện và bảo hiểm. Sau khi xác minh, CSGT gửi thông báo vi phạm đến chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Khi nhận được thông báo, chủ xe có hai lựa chọn.

Trường hợp đồng ý với vi phạm, chủ xe xác nhận thông tin và thực hiện nộp phạt. Sau đó, người vi phạm nhận biên lai điện tử, đồng thời hệ thống tự động ghi nhận việc hoàn tất xử lý vi phạm.

Trường hợp không đồng ý với thông báo do thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải là người điều khiển phương tiện hoặc không xác định được người lái xe, CSGT sẽ tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm. Sau khi xác định được người vi phạm, cơ quan chức năng gửi thông tin vi phạm đến tài khoản VNeTraffic của người đó.

Theo Cục CSGT, toàn bộ quy trình dự kiến được thực hiện trên hệ thống điện tử và thông qua ứng dụng VNeTraffic. Người dân có thể chủ động tiếp nhận thông tin vi phạm, xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo.

Việc xử lý vi phạm trên môi trường điện tử được kỳ vọng giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp phạt, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.