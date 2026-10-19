Tổng thống Mỹ Trump gọi Thủ tướng Israel là ‘chiến binh vĩ đại’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vào thời điểm nhà lãnh đạo lâu năm của Israel đang nỗ lực giành lợi thế trước thềm cuộc bầu cử vào tuần tới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa, bên phải) cùng phu nhân Sara tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas, ngày 5/10. (Ảnh: AP)

Ngày 18/10, ông Trump ca ngợi ông Netanyahu là “một thủ tướng kiên cường, một chiến binh vĩ đại” và "đối tác vì hòa bình". Ông cũng ghi nhận vai trò của nhà lãnh đạo Israel trong việc cùng Mỹ phát động chiến dịch không kích vào tháng 2.

Cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 7, gây gián đoạn các thị trường năng lượng toàn cầu, tàn phá nhiều khu vực ở Trung Đông, làm hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu và gây bất ổn cho các nền kinh tế trong khu vực.

“Bibi Netanyahu đã thể hiện sự mạnh mẽ, lòng dũng cảm và tài năng xuất chúng trước sự phản đối dữ dội, kể cả từ chính bên trong Israel”, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

“Bất chấp tất cả, ông ấy vẫn đứng vững và thực tế còn mạnh mẽ hơn! Tôi đã chứng kiến Bibi trong những thời khắc khó khăn nhất. Những người bình thường trong hoàn cảnh như vậy có thể đã gục ngã trước áp lực, nhưng Bibi thì không. Ông ấy không hề nao núng, trái lại còn trở nên mạnh mẽ hơn và vẫn giữ nguyên bản lĩnh ấy cho đến ngày nay”, ông Trump nói thêm.

Trong thông điệp gửi tới “người dân Israel vĩ đại”, nhà lãnh đạo Mỹ viết thêm: “Xin hãy coi bức thư này là sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối của tôi dành cho Bibi Netanyahu trong cuộc đua tái đắc cử thủ tướng Israel sắp tới”.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Trump chưa chắc giúp ông Netanyahu và đảng Likud cánh hữu gia tăng lợi thế trong cuộc bầu cử toàn quốc ngày 27/10, khi mức độ ủng hộ của người dân Israel dành cho Tổng thống Mỹ đã suy giảm do những bất đồng giữa Israel và Mỹ về Iran.

Các cuộc thăm dò cho thấy chưa có ứng viên nào nắm chắc con đường giành quyền lực. Thủ tướng Israel được lựa chọn thông qua quá trình xây dựng liên minh trong quốc hội, thay vì được bầu trực tiếp bằng phổ thông đầu phiếu.

Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel kể từ vụ tấn công nghiêm trọng của Hamas ngày 7/10/2023 - sự kiện làm rung chuyển đất nước và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn, khi Israel mở chiến dịch tấn công vào Dải Gaza, Li-băng và Iran.

Kết quả bầu cử có thể quyết định liệu ông Netanyahu có tiếp tục nắm quyền sau một trong những giai đoạn mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử Israel hay sẽ thất bại trước các đối thủ trung dung, những người cam kết mở ra một kỷ nguyên mới.

Ông Netanyahu nhanh chóng gửi lời cảm ơn ông Trump trên mạng xã hội X. “Cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh!” ông viết.

Ông Trump đã phá vỡ thông lệ lâu đời của Mỹ khi công khai ủng hộ các ứng viên trong các cuộc bầu cử ở nước khác, trong đó có những cuộc bầu cử tại Hungary, Colombia, Argentina, Nhật Bản và Honduras.