Cán bộ thời kỳ mới: Qua việc khó, rõ thực tài

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về công tác cán bộ. Đây là điều hết sức cần thiết nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác này, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là “làm hết quy trình” mà phải “làm ra kết quả”, đồng thời dám đối diện với những việc khó, việc lớn để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Một dự án được ví là “đắt nhất hành tinh” nhưng "đứng bánh" nhiều năm; một dự án cấp thiết nằm trên giấy cả chục năm vì cùng vướng nút thắt giải phóng mặt bằng. Vậy mà chỉ sau chưa đầy một năm, nhờ sự quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu và hệ thống chính trị, cả hai dự án không chỉ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng mà còn thông xe kỹ thuật, đưa vào sử dụng một phần, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông dai dẳng nhiều năm của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ngày 10/10/2026. Ảnh: Q.T.

Tháng 10/2026, khi tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đã thông xe kỹ thuật phần đường, trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng vẫn còn dán tấm bản đồ phương án giải phóng mặt bằng theo tiến độ cam kết. Ông Dũng kể, trong suốt "chiến dịch 20 ngày đêm" trước đây, lãnh đạo phường Giảng Võ hầu như bám sát địa bàn, không kể giờ giấc. Mỗi khi có thêm hộ dân đồng tình với phương án giải phóng mặt bằng, dù là buổi đêm, các tổ công tác của phường ngay lập tức đến để triển khai các công việc liên quan, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần tháo gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng của một dự án cụ thể, mà còn mở ra cách làm mới, tinh thần làm việc mới trong giải quyết những điểm nghẽn dai dẳng của Thủ đô...

Được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, chiều dài hơn 2,2km. Đây là đoạn đường được mệnh danh là “đắt nhất hành tinh”, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2020, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông trong khu vực.

Thế nhưng, trái với số tiền “kỷ lục” bỏ ra cho mỗi mét đường, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã khiến tiến độ dự án liên tục bị đình trệ, kéo dài cho đến tận những tháng đầu năm 2025, biến công trình thành một “điểm nghẽn" của giao thông đô thị Hà Nội.

Tháng 10/2025, sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, ông Nguyễn Duy Ngọc khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội (nay là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - PV) đã có các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm trong việc giải quyết các điểm nghẽn của thành phố, trong đó có lĩnh vực giao thông đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thời điểm tháng 12/2025.

Riêng với dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Láng, Giảng Võ và Ô Chợ Dừa về công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Tại các cuộc làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo thành phố xác định giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất, quyết định tiến độ dự án. Phương châm đưa ra là Thường trực Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy thường xuyên nghe báo cáo, tháo gỡ từng vướng mắc và hằng tuần theo dõi sát diễn biến tại hiện trường, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, từng địa bàn nơi dự án đi qua phải cam kết về thời gian hoàn thành công việc, gắn với yêu cầu kỷ luật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Ngày 21/11/2025, Thành ủy Hà Nội có thông báo kết luận của lãnh đạo Thành ủy "ấn định" thời gian hoàn thành công tác giải phóng xong trước ngày 15/12/2025.

Là một trong 3 phường nơi dự án Vành đai 1 đi qua, và có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất, ngay sau khi có chủ trương của thành phố, lãnh đạo phường Giảng Võ xác định, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, cần triển khai với tinh thần tập trung cao độ và phương pháp tổ chức khoa học.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo phường Giảng Võ xác định tập trung cao độ, tập trung trong 20 ngày đêm quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, bàn giao đúng tiến độ.

Lãnh đạo phường Giảng Võ kể, suốt chiến dịch 20 ngày đêm, phường thành lập 2 tổ công tác bám sát địa bàn 2 bên tuyến đường do lãnh đạo phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

Các tổ kiên quyết, kiên trì thuyết phục, vận động người dân. Hôm nay chưa đồng thuận thì hôm sau quay lại, ban ngày chưa giải đáp được hết thì buổi tối tiếp tục, làm sao để hạn chế thấp nhất việc phải tổ chức cưỡng chế.

"Khi người dân đồng thuận, thì lập tức tiến hành chi trả tiền và nhận bàn giao mặt bằng ngay, kể cả trong đêm”, ông Nguyễn Anh Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tháng 4/2026. Ảnh: Q.T.



Theo ông Dũng, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt triển khai chiến dịch 20 ngày đêm, phường hoàn thành nhiệm vụ ngày 10/12/2025, sớm 5 ngày so với thời hạn được giao.

"Chính sự quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã truyền lửa cho chính quyền cấp cơ sở nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao vì mục tiêu chung", ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Bản đồ giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: T.P.



Chia sẻ về bài học kinh nghiệm rút ra từ triển khai dự án này, ông Dũng cho rằng, đó là sự quyết liệt của người đứng đầu Thành ủy, cùng với đó là sự quyết tâm, đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chung tay góp sức của các sở, ngành vì mục tiêu chung và sự đồng thuận của người dân.

Ngày 2/9, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (Hà Nội) chính thức được thông xe kỹ thuật phần đường sau 8 tháng thi công khẩn trương. Trong ảnh: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước và sau khi thông xe kỹ thuật

Việc quyết liệt gỡ điểm nghẽn, thực hiện dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục không chỉ giúp thành phố Hà Nội tháo gỡ một dự án cụ thể bị đình trệ nhiều năm, mà quan trọng hơn còn tạo ra cách làm mới để nhân rộng, áp dụng cho những công trình khác.

Tại hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố (ngày 11/12/2025), Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phân cấp, phân quyền để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với mục tiêu hướng đến là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và kiến tạo phát triển ở địa phương. Ông Nguyễn Duy Ngọc đồng thời đề nghị nhân rộng cách làm, kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1.

Từ dự án Vành đai 1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, bài học chung cho các dự án lớn trong thời gian tới là “trách nhiệm của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định”. Theo ông, nơi nào bí thư, chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đối thoại ở đó tiến độ chuyển biến rõ rệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng.

Sau Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, một loạt các dự án trọng điểm khác có thêm bài học kinh nghiệm để "hồi sinh", trong đó có dự án Vành đai 2,5 - vốn "nằm trên giấy" nhiều năm.

Từ sự quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Đường Vành đai 2,5 đang gấp rút về đích để giải các bài toán giao thông Thủ đô. Ảnh: Trọng Tài - Phùng Linh.



Lãnh đạo phường Thanh Xuân chia sẻ, nhiều năm qua, dự án Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi được coi như một điểm nghẽn khó xử lý, bởi đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính với lịch sử đất đai phức tạp, dân cư sinh sống lâu đời, liên quan đến khoảng 700 hộ dân. Thế mà, chỉ trong hơn 4 tháng, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao với tỉ lệ đồng thuận 100%, không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào và không phát sinh đơn thư khiếu nại.

Với tinh thần quyết liệt, sau chưa đầy một năm, ngày 10/10, đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, dự án Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi đã thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước chuyển biến sau nhiều năm đình trệ.

Từ thực tiễn, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân cho rằng, cơ chế dù thông thoáng đến đâu cũng chỉ đóng vai trò mở đường; kết quả trên thực địa phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực tổ chức thực thi và tinh thần dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở.

Khi lãnh đạo không chọn cách làm an toàn, chấp nhận đối thoại trực diện và linh hoạt hóa giải xung đột lợi ích, những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm của hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể được khơi thông đúng tiến độ.