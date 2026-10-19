Bất ngờ tài lẻ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.

Những sở trường được dịp bộc lộ

Mở đầu thử thách, Mai Thị Yến Nhi trình diễn múa quạt, phát huy kinh nghiệm hơn bốn năm làm vũ công. Những chuyển động uyển chuyển cùng thần thái tự tin giúp cô gái đến từ Thái Nguyên thể hiện sở trường trên sân khấu. Với Yến Nhi, người theo đuổi và thực hiện ước mơ mới là người làm nên sự tỏa sáng. Qua tiết mục, cô muốn nhắn gửi: “Mỗi người hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình”.

Nguyễn Thị Kim Châu mang đến phần biểu diễn đánh quyền và múa côn. Kim Châu cho biết cô bắt đầu học Taekwondo từ năm lớp 6, từng góp mặt trong đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp của TPHCM và giành nhiều huy chương cấp thành phố, trong đó có huy chương vàng. Phần thể hiện mạnh mẽ giúp khán giả biết thêm một khía cạnh của cô ngoài những bước catwalk.

Lê Phương Nghi muốn thể hiện tình yêu quê hương qua bài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức Ảnh: Hồng Vĩnh

Đinh Diệu Anh lựa chọn sexy dance trên nền nhạc Không ai khác ngoài em. Cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cho biết, với thử thách bất ngờ từ Ban tổ chức, cô chuẩn bị bài nhảy chỉ trong 15 phút. Những động tác dứt khoát, quyến rũ thể hiện thời gian gắn bó của cô gái Hà Nội với bộ môn này, đồng thời góp thêm nhịp điệu sôi động cho thử thách.

Ở một lựa chọn khác, Đặng Thị Ngọc Lan thể hiện khả năng viết thư pháp. Trên nền ca khúc Thư pháp của Nguyễn Duy Hùng, thí sinh sinh năm 2007 viết chữ “Sắc”, lấy cảm hứng từ trụ cột Nhan sắc của cuộc thi. Ngọc Lan chia sẻ cách hiểu của mình về chữ này, gắn vẻ đẹp bên ngoài với sự sắc sảo trong tâm hồn.

Nguyễn Thị Thúy Linh lựa chọn kể chuyện, sử dụng câu chuyện về cha và con trai để nói về tình thân. Cô gái Hà Nội muốn nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đi yêu thương, cho rằng hạnh phúc đích thực không thể chỉ được đo bằng vật chất. Lựa chọn này bổ sung một hình thức thể hiện khác bên cạnh những tiết mục ca múa, đòi hỏi thí sinh dẫn dắt câu chuyện và truyền đạt thông điệp trước người nghe.

Mang câu chuyện riêng lên sân khấu

Ca hát là lựa chọn của nhiều thí sinh, với những phong cách và cách thể hiện khác nhau. Vũ Hồng Hạnh, Người đẹp được yêu thích nhất vòng Chung khảo, hát Phố không em của Thái Đinh bằng chất giọng trầm khàn.

Nguyễn Yến Trang chọn ca khúc tiếng Anh Flashlight của Jessie J, thử sức với một bài hát quốc tế. Sau tiết mục, Yến Trang thừa nhận việc đứng trước đám đông khiến cô run và chưa thể hiện được như mong đợi. Theo học chuyên ngành Sư phạm tiểu học, Yến Trang cho biết cô có nhiều fan hâm mộ nhí, lượt theo dõi tăng lên đáng kể sau đêm chung khảo.

Trần Xuân Khánh Linh chọn hát và múa trên nền bản biến tấu Cô Đôi Thượng ngàn. Cựu thủ khoa đại học đến từ Gia Lai cho biết từng biểu diễn tiết mục trước hơn 2.000 người, nhưng vẫn lo lắng khi bước vào thử thách. Không có sẵn đạo cụ, Khánh Linh mượn quạt của Ban tổ chức để kết hợp động tác múa với giọng hát, giúp phần thể hiện sinh động hơn. Trong chặng chung kết, Khánh Linh được chú ý, cô có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha,

Đinh Hoàng Gia Linh mang đến ca khúc Việt Nam thịnh vượng sáng ngời của buitruonglinh. Dù có chút hồi hộp, thí sinh đến từ TPHCM vẫn cố gắng hoàn thành bài hát trong sự cổ vũ của khán giả tại hội trường. Gia Linh cho biết lựa chọn áo dài cùng ca khúc về quê hương để bày tỏ niềm tự hào dân tộc, đồng thời gửi gắm niềm tin vào sự đóng góp của người trẻ đối với tương lai đất nước.

Nguyễn Thị Kim Châu mang đến phần biểu diễn đánh quyền và múa côn. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trần Xuân Khánh Linh chọn hát và múa trên nền bản biến tấu Cô Đôi Thượng ngàn. Ảnh: Hồng Vĩnh

Tình yêu quê hương cũng là điều Lê Phương Nghi muốn thể hiện qua bài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Trong tà áo dài, Hoa khôi Đại học Ngoại thương mang đến những động tác mềm mại, duyên dáng. Phương Nghi chia sẻ mong muốn gắn kết mọi người từ các vùng miền qua tiết mục.

Bên cạnh Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Ban tổ chức còn tổ chức Thử thách Xử lý tình huống. Các cô gái bốc thăm chủ đề liên quan khủng hoảng truyền thông, xây dựng phương án giải quyết rồi thuyết trình trước đám đông. Hai hoạt động nằm trong chuỗi thử thách lựa chọn Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, giúp thí sinh thể hiện cả năng lực sáng tạo, biểu diễn lẫn khả năng trình bày và xử lý vấn đề.

Mở cổng bình chọn các danh hiệu Ðại sứ Cổng bình chọn Hoa hậu Việt Nam 2026 mở từ 20h ngày 17/10 tại hhvn2026.lasoong.com, gồm năm hạng mục: Ðại sứ Nhân ái; Ðại sứ Truyền thông và Nghệ thuật; Ðại sứ Du lịch và Môi trường; Ðại sứ Thời trang và Thể thao; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Với bốn hạng mục Nhân ái, Truyền thông và Nghệ thuật, Du lịch và Môi trường, Thể thao và Thời trang, 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất ở mỗi hạng mục được đề cử để Ban Giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Ðại sứ Nhân ái được vào thẳng Top 10. Ba đại sứ còn lại được vào thẳng Top 15. Người đẹp được bình chọn nhiều nhất do khán giả quyết định bằng số lượt bình chọn và cũng được đặc cách vào Top 15. Khán giả đăng nhập, chọn hạng mục hoặc thí sinh và làm theo hướng dẫn trên hệ thống. Nội dung bình chọn gồm dự án nhân ái, du lịch, môi trường, sản phẩm truyền thông, nghệ thuật và bộ sưu tập ảnh.

Chọn chủ đề trí tuệ nhân tạo, Nguyễn Thái Anh Thư cho rằng AI có thể tìm kiếm thông tin, gợi ý ý tưởng, giúp xử lý công việc nhanh hơn, nhưng con người vẫn phải cân nhắc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cô nhấn mạnh cảm xúc, tình yêu thương và sự thấu hiểu được hình thành qua trải nghiệm sống, qua những mối quan hệ giữa người với người. Một lời an ủi có ý nghĩa bởi sự quan tâm của người nói. Theo cô, điều quan trọng là biết tận dụng công nghệ, đồng thời giữ khả năng suy nghĩ độc lập và sự gắn bó với mọi người.

Danh hiệu Đại sứ Nhân ái đưa thí sinh vào thẳng Top 10

Toàn bộ tiết mục trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật được ghi hình để khán giả theo dõi, bình chọn trên nền tảng trực tuyến. Qua từng video, khán giả có thể biết được sở trường, cá tính và thông điệp của người biểu diễn. Mỗi thí sinh ít được chú ý trước đó sẽ có thêm cơ hội đến gần công chúng bằng chính khả năng của mình.