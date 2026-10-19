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Hoa hậu

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.

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Gouband Lisa (SBD 124) diện áo dài cách tân trong buổi chụp hình tại đền Kiếp Bạc, TP Hải Phòng. Thí sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp cho biết cô thích cảm giác thoải mái khi mặc bộ trang phục. “Được diện áo dài ở Kiếp Bạc, tôi cảm thấy vui và tự hào”, Lisa chia sẻ.
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“Áo dài nhẹ nhàng, mặc thoải mái mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Đứng ở một nơi cổ kính và đẹp như thế này, tôi cảm thấy rất đặc biệt”, Lisa nói. Chuyến đi là dịp để cô tìm hiểu thêm về di tích văn hóa lịch sử, bên cạnh việc thể hiện khả năng trước ống kính.
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Lisa sinh năm 2007, theo học chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Emlyon Business School, Pháp. Trong thời gian sống và học tập ở Pháp, cô làm mẫu ảnh, tích lũy kinh nghiệm trình diễn. Ngoài tiếng Việt, Lisa sử dụng thành thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
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Lisa luôn tự hào về nguồn gốc Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, cô chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ”. Học trong môi trường sử dụng tiếng Pháp, cô vẫn chủ động trau dồi tiếng Việt.
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Lisa đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mục tiêu chạm tay vào vương miện. Cô cho biết đã chuẩn bị trong nhiều năm, từ học trình diễn đến lựa chọn chương trình đại học phù hợp để có thể theo đuổi cuộc thi. Gia đình ủng hộ nhưng không đặt áp lực về danh hiệu, mong cô có thêm trải nghiệm và trưởng thành.
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Cùng thực hiện bộ ảnh tại đền Kiếp Bạc, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên mặc áo dài cách tân tông hồng nhạt, phối lớp áo bên trong màu tím, điểm khuy cài lệch trên thân áo. Cô sinh ra và lớn lên tại Huế, là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cao 1,7 m.
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Thảo Nguyên cho biết việc mặc áo dài giữa không gian đền Kiếp Bạc khiến cô xúc động. Tại vùng đất gắn với lịch sử thời Trần, nữ sinh nghĩ nhiều hơn về cội nguồn và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với cô, trải nghiệm này là phần đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nguyên vừa thấy mình thật nhỏ bé trước những giá trị lớn lao của cha ông, vừa cảm thấy may mắn và tự hào khi được hiện diện tại một vùng đất thiêng liêng”, Thảo Nguyên chia sẻ. Cô nói chuyến đi giúp mình có khoảng thời gian lắng lại, cảm nhận rõ hơn tình yêu dành cho quê hương.
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Từ bộ trang phục đang mặc, Thảo Nguyên nghĩ đến việc gìn giữ áo dài trong đời sống hôm nay. “Với tôi, gìn giữ áo dài cũng chính là gìn giữ một phần ký ức, lịch sử và bản sắc Việt Nam”, cô nói. Nữ sinh cho rằng sự trân trọng truyền thống cần được thể hiện qua việc tìm hiểu và kể lại những câu chuyện văn hóa.
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Sau thử thách, Thảo Nguyên mong người trẻ quan tâm hơn đến lịch sử và trang phục dân tộc, bắt đầu từ những việc gần gũi. “Tôi mong mỗi bạn trẻ cùng bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: tự hào mặc áo dài, tìm hiểu lịch sử, trân trọng văn hóa”, cô bày tỏ.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Gouband Lisa #Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên #bông hồng lai Việt Pháp #áo dài cách tân #đền Kiếp Bạc #Đại sứ Thời trang và Thể thao

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