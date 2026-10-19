Đối tượng chặn đường, đập phá ô tô ở TPHCM đã bị đưa về trụ sở công an

TPO - Sau khi đoạn clip ghi cảnh người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP HCM) lan truyền trên mạng xã hội, Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác định được danh tính của đối tượng liên quan.

Clip vụ việc người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (TPHCM) lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 19/10, Công an TPHCM cho biết đã xác định và đưa Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi mắng, dùng gậy đập mạnh vào kính một ô tô đang lưu thông trên đường, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng thực hiện hành vi.

Hình ảnh người đàn ông cầm gậy đập vỡ kính xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/10, anh L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một người đàn ông điều khiển xe đạp điện không gắn biển số chạy vượt lên phía trước đầu ô tô rồi để chiếc xe đạp ngã xuống đường.

Tiếp đó, người này tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi mắng, dùng gậy đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của phương tiện. Sau khi đập phá ô tô, đối tượng này bỏ đi.

Vào cuộc xác minh, kết hợp thông tin từ đoạn clip cùng với các tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định Huỳnh Lương Lộc là người liên quan trực tiếp vụ việc nên đưa về trụ sở làm việc.

Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an.

Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn.