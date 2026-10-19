Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đối tượng chặn đường, đập phá ô tô ở TPHCM đã bị đưa về trụ sở công an

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi đoạn clip ghi cảnh người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP HCM) lan truyền trên mạng xã hội, Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác định được danh tính của đối tượng liên quan.

Clip vụ việc người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (TPHCM) lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 19/10, Công an TPHCM cho biết đã xác định và đưa Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ dùng gậy đập phá ô tô trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi mắng, dùng gậy đập mạnh vào kính một ô tô đang lưu thông trên đường, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng thực hiện hành vi.

856229935-1144344738043336-821495183489123853-n.jpg
853780219-1543552437802770-3865795714012831021-n.jpg
Hình ảnh người đàn ông cầm gậy đập vỡ kính xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/10, anh L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một người đàn ông điều khiển xe đạp điện không gắn biển số chạy vượt lên phía trước đầu ô tô rồi để chiếc xe đạp ngã xuống đường.

Tiếp đó, người này tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi mắng, dùng gậy đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của phương tiện. Sau khi đập phá ô tô, đối tượng này bỏ đi.

Vào cuộc xác minh, kết hợp thông tin từ đoạn clip cùng với các tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định Huỳnh Lương Lộc là người liên quan trực tiếp vụ việc nên đưa về trụ sở làm việc.

2aobor6akrkxjcz95hp85v0m2wpznzozw95kqige.jpg
Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an.

Cơ quan công an đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn.

Xem thêm

#Huỳnh Lương Lộc #đập phá ô tô đường Quách Điêu #Công an xã Vĩnh Lộc #đập kính ô tô TPHCM #người đàn ông cầm gậy đập xe #TPHCM #đập phá ô tô #công an #giao thông #bạo lực #xã hội #Xác định người đàn ông đập phá ô tô ở TPHCM sau đoạn clip lan truyền

Cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ hỗ trợ bởi AI

Bi kịch khi bỗng dưng thành doanh nhân

TPO - Sau chuyến trở về Việt Nam thăm mẹ, chị Trần Thị Nhâm (định cư tại Trung Quốc), bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh vì nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp mà chị khẳng định chưa từng hay biết đến. Không thể trở về Trung Quốc với các con nhỏ, chị rơi vào tình trạng mắc kẹt nghiêm trọng.

Bắt giam Tôn Bằng vì dùng nhãn hiệu vợ cũ 'Hằng Du Mục' để bán hàng

Bắt giam Tôn Bằng vì dùng nhãn hiệu vợ cũ 'Hằng Du Mục' để bán hàng

TPO - Tôn Bằng (chồng cũ của Hằng Du Mục) bị khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để bán táo đỏ trong khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Công an phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu "Hằng Du Mục" trong kho hàng của bị can này.

Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe đầu kéo đánh nhau giữa Quốc lộ 51

Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe đầu kéo đánh nhau giữa Quốc lộ 51

TPO - Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hữu Long- hai tài xế xe đầu kéo đánh nhau giữa đường sau va quẹt giao thông trên Quốc lộ 51 (TPHCM) khiến giao thông ùn tắc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe