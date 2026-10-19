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Công an vào cuộc xác minh loạt ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư

Thu Hiền

TPO - Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư T&T ở phường Thành Vinh (Nghệ An) bị đập vỡ kính. Một số chủ xe trình báo mất tiền và giấy tờ cá nhân, công an đang xác minh vụ việc.

Video: Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính ở Nghệ An.

Sáng 19/10, người dân sống tại chung cư T&T, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ phát hiện hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè phía trước tòa nhà bị đập vỡ kính.

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Ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư T&T ở phường Thành Vinh (Nghệ An) bị đập vỡ kính.

Ghi nhận tại hiện trường, có 8 ô tô bị hư hỏng kính, nhiều mảnh kính vỡ vương vãi trên vỉa hè. Một số xe bị đập vỡ kính cửa, bên trong phương tiện có dấu hiệu bị lục lọi.

Theo thông tin ban đầu, sau khi kiểm tra phương tiện, một số chủ xe phát hiện bị mất giấy tờ cá nhân, có người trình báo mất tiền. Hiện số tài sản bị mất cũng như tổng thiệt hại do vụ việc gây ra chưa được xác định cụ thể.

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Nhiều ô tô bị đập vỡ kính cửa, một số chủ xe trình báo mất tiền và giấy tờ cá nhân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc, thu thập thông tin phục vụ công tác xác minh.
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Kính ô tô vỡ vụn, rơi vương vãi trên vỉa hè sau vụ việc.

Lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân, đối tượng thực hiện hành vi đập phá và các tài sản bị mất trong vụ việc.

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#ô tô #đập kính #chung cư #Nghệ An #xác minh #hàng loạt #mất tiền

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