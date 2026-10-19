Yêu cầu rà soát biển báo trong vụ tài xế 'mắc kẹt' vì biển 40km/h bủa vây dọc đường

TPO - Khu Quản lý đường bộ II đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát, tháo dỡ những biển báo không hợp lý, hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An.

Video tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An nhìn từ trên cao.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II (QLĐB II, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị này vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông (QLDACTGT) Nghệ An rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An. Động thái này được triển khai sau khi Báo Tiền Phong có bài viết: “Đường thông thoáng nhưng tài xế “mắc kẹt” vì biển báo 40km/h bủa vây” phản ánh về nội dung này.

Biển báo hiệu công trường và hạn chế tốc độ 40km/h trên tuyến đường ven biển nhưng không có dấu hiệu thi công.

Cụ thể, thời gian qua Khu QLĐB II nhận được nhiều phản ánh của tài xế và người tham gia giao thông về tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40km/h được cắm nhiều trên tuyến đường ven biển Nghệ An (đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội). Tình trạng này xuất hiện kể cả tại những đoạn tuyến đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công như đoạn thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt trên tuyến đường, Khu QLĐB II đề nghị Ban QLDACTGT tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ tại các đoạn tuyến đã thi công hoàn thành hoặc ngừng thi công theo đúng quy định.

Khu QLĐB II đề nghị Ban QLDACTGT Nghệ An khẩn trương rà soát, tháo dỡ những biển báo không hợp lý.

Đối với các đoạn tuyến đang thi công, chỉ cắm biển báo hạn chế tốc độ tạm thời nếu thực sự cần thiết và chỉ giới hạn trong phạm vi thi công; bổ sung biển báo chuyển tiếp tốc độ, khoảng cách đặt biển phù hợp với quy định của QCVN 41:2024/BGTVT và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Đối với các vị trí cần hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông (như nút giao, khu đông dân cư, khu vực tầm nhìn hạn chế…), cần tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định tốc độ phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện khai thác thực tế của đường; tiến hành thay thế bằng biển báo đúng QCVN 41:2024/BGTVT thay cho biển báo tạm thời.

Đường ven biển qua tỉnh Nghệ An dài khoảng 60km, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo công trường, giới hạn tốc độ 40km/h xuất hiện dày đặc trên tuyến đường ven biển Nghệ An, dù nhiều đoạn đường đã rộng đẹp, không còn hoạt động thi công. Bất cập này khiến việc lưu thông gặp khó khăn, tài xế luôn nơm nớp lo vi phạm tốc độ.

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường cơ bản đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng thời gian qua. Hàng ngày, lưu lượng người và phương tiện di chuyển trên tuyến khá lớn.

Dự kiến cuối năm 2026, tuyến đường sẽ được bàn giao đưa vào khai thác.

Liên quan đến việc xuất hiện nhiều biển báo hạn chế 40km/h, lãnh đạo Ban QLDACTGT tỉnh Nghệ An cho biết, dự án đã hoàn thiện nhưng chưa bàn giao đưa vào khai thác. Tại một số điểm, đơn vị thi công vẫn còn tiến hành vệ sinh, hoàn thiện hệ thống cọc, biển báo. Đặc biệt, tại các nút giao, biển hạn chế tốc độ 40 km/h được cắm nhằm đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Ban QLDACTGT tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, Ban sẽ rà soát tháo dỡ dần biển báo tại các điểm và nút giao đã hoàn thiện. Dự kiến cuối năm 2026, dự án đường ven biển sẽ được bàn giao đưa vào khai thác.