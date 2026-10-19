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Hà Nội tăng giá trông xe: Chung cư, trung tâm thương mại có bị ảnh hưởng?

Trần Hoàng

TPO - Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.

Ngày 15/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, mức giá trông giữ phương tiện theo lượt được tính toán điều chỉnh tăng bình quân khoảng 1,75 đến 2 lần tùy loại phương tiện và khu vực.

Ngay sau khi mức giá mới được áp dụng, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, bảng giá mới đã được cập nhật tại các khu vực trông xe thu phí. Trước khi gửi xe, nhân viên trông xe cũng nhắc nhở trước với lái xe về mức phí mới áp dụng.

Ngoài trông giữ xe tại các điểm lòng đường, hè phố, một nội dung được người dân quan tâm là bãi xe trong các trung tâm thương mại, dự án chung cư... có tăng giá hay không?

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Trông giữ xe tại một chung cư trên địa bàn Hà Nội

Về vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định: việc UBND TP ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 nhằm quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, các bãi đỗ xe trong khu chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, các bãi đỗ xe tư nhân và những điểm trông giữ phương tiện khác không mặc nhiên thuộc phạm vi áp dụng của quyết định này. Việc xác định chế độ giá áp dụng đối với từng địa điểm phải căn cứ vào tính chất, nguồn vốn đầu tư, hình thức quản lý, khai thác và quy định pháp luật có liên quan.

Đại diện Sở Xây dựng nói rõ: Đối với các bãi đỗ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, giá dịch vụ được xác định theo cơ chế giá tương ứng theo quy định của Luật Giá và các quy định có liên quan, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước định giá hoặc chịu sự điều chỉnh của cơ chế giá đặc thù.

Riêng đối với các bãi đỗ xe trong chung cư, bệnh viện, trường học và trung tâm thương mại, việc xác định giá còn phải căn cứ vào chế độ quản lý, sử dụng công trình, tài sản, hợp đồng dịch vụ và quy định chuyên ngành có liên quan. Trường hợp với các điểm trông giữ phương tiện do UBND xã, phường cho phép khai thác, cần làm rõ ràng thẩm quyền cho phép sử dụng địa điểm không đồng nghĩa với thẩm quyền tự quyết định giá dịch vụ. Nếu điểm trông giữ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5794/QĐ-UBND thì phải thực hiện theo mức giá của Quyết định này, không phụ thuộc vào việc đơn vị khai thác là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân.

Về lo ngại các bãi đỗ xe ngoài phạm vi điều chỉnh lợi dụng việc ban hành giá mới để tăng giá bất hợp lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đây là vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện. Thành phố không chủ trương để việc điều chỉnh giá dịch vụ tại một nhóm điểm trông giữ phương tiện trở thành lý do cho các cơ sở khác đồng loạt tăng giá thiếu căn cứ.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Công an Thành phố, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, thu tiền theo giá công khai, điều kiện khai thác và việc chấp hành các quy định về quản lý giá. Đối với những trường hợp lợi dụng việc điều chỉnh giá để thu tiền không đúng quy định, không công khai giá hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về giá, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. "Quan điểm của Sở Xây dựng là bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ và không để phát sinh tình trạng tăng giá tùy tiện, thiếu minh bạch", đại diện sở khẳng định.

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#Giá dịch vụ trông giữ xe #Hà Nội #Chung cư #Quy định giá #Kiểm tra giá dịch vụ #Trông xe chung cư #tăng giá trông xe

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