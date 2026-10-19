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Xã hội

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Thủ tướng: Phải quản lý được giá đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quản lý, điều tiết giá đất và thị trường bất động sản, đặc biệt là kiểm soát giá nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bảo đảm người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở, không thể để tăng giá một cách vô lý.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 19/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Phát biểu thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong quá trình thẩm tra, góp ý dự án luật, vẫn còn một số ý kiến khác nhau.

Theo Thủ tướng, luật này có liên quan trực tiếp đến các luật khác, ví dụ như Luật Đất đai. Trình tự, thủ tục đấu giá gắn bó chặt chẽ với nội dung quản lý tài sản theo pháp luật chuyên ngành. Do đó, phải rà soát rất kỹ các dự án luật này.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng dẫn chứng Luật Đất đai, quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai. Tới đây, UBND và HĐND các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số. Sau này các cơ quan chuyên môn sẽ ban hành quy định chi tiết.

Tuy nhiên, quan trọng nhất, mục tiêu cuối cùng phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là mục tiêu xuyên suốt trong quản lý đối với thị trường bất động sản và giá đất, giá nhà. Đặc biệt là giá nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, gồm nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

“Chúng ta phải quản lý giá rất chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, việc quản lý, điều tiết thị trường ở phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp, giúp họ có khả năng tiếp cận nhà ở thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê dài hạn nhà ở cho thuê.

Thủ tướng lưu ý, điều này rất quan trọng. Khi đấu giá và giao đất cho nhà đầu tư, các thủ tục, cơ chế, chính sách liên quan phải bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Không thể để tăng giá một cách vô lý

Thủ tướng nhấn mạnh, mục đích cuối cùng đối với thị trường bất động sản, theo quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Như vậy người có thu nhập thấp, người bình thường mới có khả năng tiếp cận được nhà ở.

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Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận, sáng 19/10. (Ảnh: Như Ý)

"Chúng ta phải quản lý, điều tiết, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần quản lý. Còn những phân khúc cao cấp dành cho những người có điều kiện kinh tế thì tùy theo nhu cầu và yêu cầu của thị trường. Quan trọng nhất vẫn là phải quản lý được giá đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê”, Thủ tướng cho hay.

Các quy định của Luật Đất đai cũng có quy định phải đấu giá, có những nội dung phải đấu thầu. Vì thế, trình tự thủ tục thực hiện theo Luật Đấu giá và luật Đấu thầu phải rất khớp nhau.

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình rà soát, cần hoàn thiện các điểm chưa chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi trên thực tế. Bởi sau này khi luật được ban hành, nếu các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, chi tiết, rõ ràng thì các địa phương sẽ rất khó áp dụng.

Sáng cùng ngày, nêu tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, lần sửa đổi này nâng mức tiền đặt trước lên từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định cấm cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở nhưng “bỏ cọc” tham gia đấu giá.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhìn nhận, mức tiền đặt trước tối đa 50% là tương đối cao, có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đấu giá, chi phí vốn và mức độ cạnh tranh.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung số liệu, đánh giá cụ thể về tình trạng trả giá cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, cũng như hiệu quả của việc tăng tiền đặt trước.

Cùng với đó, cần làm rõ căn cứ lựa chọn mức từ 20% đến 50% và tiêu chí xác định mức cụ thể trong khoảng này, bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu phòng ngừa vi phạm và duy trì cạnh tranh trong đấu giá tài sản.

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#giá đất #bất động sản #nhà ở xã hội #đấu giá #quản lý thị trường #giá nhà #thị trường #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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