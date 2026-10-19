Dãy nhà trọ ở Phùng Khoang bốc cháy dữ dội

TPO - Dãy nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang (Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Theo người dân, khoảng hơn 7h ngày 19/10, họ phát hiện đám cháy bùng phát tại một nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ một nhà trọ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh”, một người dân sống gần hiện trường kể lại.

Anh T. cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ngủ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hàng xóm hô hoán có cháy.

Anh vội chạy ra ngoài, tìm cách đưa 2-3 chiếc xe máy đến nơi an toàn nhưng không kịp. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi tài sản bên trong khu nhà trọ.

Cảnh sát di chuyển tài sản của người dân ra ngoài.

Bình gas bị cháy xém được di chuyển ra ngoài.