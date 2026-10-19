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Dãy nhà trọ ở Phùng Khoang bốc cháy dữ dội

Thanh Hà

TPO - Dãy nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang (Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Theo người dân, khoảng hơn 7h ngày 19/10, họ phát hiện đám cháy bùng phát tại một nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

“Tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ một nhà trọ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh”, một người dân sống gần hiện trường kể lại.

Anh T. cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ngủ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hàng xóm hô hoán có cháy.

Anh vội chạy ra ngoài, tìm cách đưa 2-3 chiếc xe máy đến nơi an toàn nhưng không kịp. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi tài sản bên trong khu nhà trọ.

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Cảnh sát di chuyển tài sản của người dân ra ngoài.
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Bình gas bị cháy xém được di chuyển ra ngoài.
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Tài sản người dân di chuyển ra ngoài.

Cô C. - một người thuê trọ tại đây - cho biết khi đám cháy xảy ra, cô đang đi làm. Nhận được tin báo, cô lập tức quay trở về nhưng không thể cứu vãn tài sản.

“Con tôi ở nhà, không kịp di chuyển đồ đạc ra ngoài nên mọi thứ bị cháy hết. Một chiếc xe máy được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài nhưng phần vỏ bị hư hỏng do sức nóng”, cô C. chia sẻ.

Theo người dân, khu vực xảy ra hỏa hoạn có hàng chục phòng trọ được dựng tạm bằng tôn. Phần lớn người thuê trọ tại đây là công nhân, lao động phổ thông, với giá thuê khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí điện, nước.

Sau vụ cháy, nhiều người rơi vào cảnh mất trắng tài sản, chưa biết sẽ ở đâu trong những ngày tới.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 19/10, đám cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ một số hạng mục, phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện khu vực xảy ra vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.

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Khu vực lối vào bị phong toả.
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Dãy nhà trọ lụp xụp bị thiêu rụi.

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#Cháy nhà trọ Hà Nội #Cháy nhà trọ Phùng Khoang #Thiệt hại tài sản #Cảnh sát phòng cháy chữa cháy #Nguyên nhân cháy

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