Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, hướng về Bến Bạch Đằng

Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, vượt qua khu vực Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình về khu vực Thủ Thiêm, TPHCM.
TPO - Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình trên sông Sài Gòn về phía Thủ Thiêm đến công trình trên Bến Bạch Đằng.
Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, vượt qua khu vực Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, tiếp tục hành trình về khu vực Thủ Thiêm, TPHCM.
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