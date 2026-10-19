Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt cầu Phú Mỹ, hướng về Bến Bạch Đằng

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về công tác cán bộ. Đây là điều hết sức cần thiết nhằm đổi mới căn bản, toàn diện công tác này, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là “làm hết quy trình” mà phải “làm ra kết quả”, đồng thời dám đối diện với những việc khó, việc lớn để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.