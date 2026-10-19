Đà Nẵng: Cầu đã xong, sao người dân chật vật đi vòng?

TPO - Dù một phía cầu Quảng Đà đã hoàn thành, nhưng phần đường dẫn phía phường Điện Bàn Bắc (TP. Đà Nẵng) vẫn còn dang dở, khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại. Thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông tuyến đồng bộ vào cuối năm 2026.
TPO - Xuất khẩu phân bón đạt gần 1,2 tỷ USD chỉ trong 9 tháng, nhưng doanh nghiệp vẫn đối mặt với sức ép dư cung, chi phí đầu vào cao và bất lợi về thuế khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
TPO - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, Quảng Ninh dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó. Theo ông, việc đặt mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.
TPO - Từng gây “sốt” trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp như dải lụa vắt ngang núi, ôm lấy biển xanh, cung đèo Lộ Diêu, Gia Lai dài 4,5km, chính thức đưa vào khai thác, mở lối lưu thông thuận tiện hơn cho người dân.
TPO - Hai trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 20/10 trong 30 ngày do nhiều hư hỏng trên tuyến chưa được khắc phục triệt để. Phía doanh nghiệp dự án cho biết đang hoàn thiện thủ tục đại tu tuyến đường, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 600 tỷ đồng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động, cho vay, tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất gây bất ổn thị trường. Ngân hàng vi phạm chỉ đạo có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong phần còn lại của năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp hơn trong năm 2027.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực.
TPO - Khi chương trình khuyến công và các hoạt động đầu tư kỹ thuật, tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ, cây cà phê Sơn La trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn, không chỉ mang lại nguồn thu mà còn mở hướng phát triển kinh tế hàng hóa ở vùng đất dốc.
TPO - Sau 4 tuần giảm liên tiếp, VN-Index hồi phục trong phiên cuối tuần qua, lấy lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất neo cao, áp lực tỷ giá và làn sóng bán ròng của khối ngoại vẫn là những lực cản lớn, khiến khả năng đảo chiều bền vững của thị trường chưa được xác nhận.
TPO - “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, đại biểu Châu Quỳnh Dao nói.
TPO - Sau hơn 20 năm triển khai, dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến đến hết năm nay cơ bản hoàn thành mục tiêu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó, Cao Bằng đến Đất Mũi, Cà Mau quy mô tối thiểu 2 làn xe trên cơ sở tận dụng quốc lộ 32 và quốc lộ 21.
TPO - Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm.
TPO - Những ngày này, ngư dân ven biển Hà Tĩnh phấn khởi khi ruốc biển xuất hiện nhiều gần bờ. Có chuyến, tàu đánh bắt được cả tấn ruốc, mang về khoản thu hàng triệu đồng, thậm chí hơn 10 triệu đồng sau mỗi lần cập cảng.
TPO - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).
Tối ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ghi dấu ấn tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 với 6 dòng sản phẩm thuộc 3 thương hiệu tiêu biểu trong hệ thống được vinh danh.
TPO - Sau chỉ đạo của Chính phủ về giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, một số ngân hàng có động thái "hạ nhiệt". Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cần bảo đảm doanh nghiệp thực sự tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.
TPO - UBND TPHCM sẽ thực hiện chuyển giao 4 công ty về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7.