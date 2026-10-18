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Kinh tế

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Thủ tướng: Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực.

Cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì điều chuyển ngay

Chiều 18/10, phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Thủ tướng nêu rõ năm 2026 là năm đầu tiên, năm tạo nền tảng cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ.

Theo Thủ tướng, một điểm rất mới rất quan trọng là tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đã có chuyển biến rõ nét, tích cực, dù sự chuyển biến này chưa đồng đều.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Ở nhiều địa phương, cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì được điều chuyển ngay. Sở, ngành, lĩnh vực hoặc địa phương nào không đạt tiến độ, các đồng chí lãnh đạo đều làm việc trực tiếp để yêu cầu thực hiện.

“Tôi thấy tư duy và cách làm đã chuyển biến rất mạnh từ Trung ương đến địa phương. Tất nhiên cần có thời gian để sự chuyển biến ấy đồng đều hơn và đạt mức cao hơn. Nhưng bước đầu như vậy đã tạo ra một nền tảng rất căn bản”, Thủ tướng nói.

Một điểm mới trong điều hành của Chính phủ được Thủ tướng nhấn mạnh là việc xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trên từng lĩnh vực, từ xây dựng thể chế, phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, lộ trình, thời gian thực hiện; bao giờ phải có kết quả và kết quả cụ thể là gì. Bây giờ không thể chỉ báo cáo đã họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản. Đến ngày, đến giờ, phải trả lời kết quả ở đâu, kết quả có đạt chất lượng hay không. Đó mới là yêu cầu”, Thủ tướng nêu rõ.

Trung ương như vậy, Quốc hội như vậy, các địa phương cũng đã bắt đầu thực hiện theo cách đó. “Chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cách thức làm việc khoa học, có trọng tâm, trọng điểm như vậy sẽ giúp giải quyết các vấn đề đặt ra”, Thủ tướng chia sẻ.

Vấn đề quan trọng khác được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là công tác xây dựng thể chế đã đổi mới rất nhiều. Theo Thủ tướng, xây dựng thể chế không chỉ để xử lý, hạn chế những vấn đề phát sinh, mà phải kiến tạo phát triển. Khi có thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, chúng ta mới có thể kiến tạo phát triển, huy động các nguồn lực cho tăng trưởng và xây dựng đất nước.

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Phiên thảo luận ở tổ chiều 18/10. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng dẫn ví dụ trong năm 2026 khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng, có những luật quan trọng liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, điện lực, dầu khí, đầu tư… Chính phủ cũng đổi mới cách làm. Khi trình Quốc hội, các dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị kèm theo, đồng thời phải bảo đảm chất lượng ngay từ khâu soạn thảo.

“Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chính phủ không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn, qua đó không tạo thêm những ách tắc mới”, Thủ tướng nêu rõ.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải tăng trưởng nhanh và bền vững. Có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Chúng ta vẫn bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ.

Thủ tướng cho thông tin, theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực. Ngân sách giảm thu rất nhiều, nhưng chúng ta thực hiện để chia sẻ với nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm với người dân và người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cho biết, do thúc đẩy tăng trưởng, tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ nên nhu cầu điện năm nay cũng tăng rất cao. Có những thời điểm, việc bảo đảm đủ điện rất khó khăn, nhưng trong điều hành, vẫn bảo đảm cung ứng điện đáp ứng yêu cầu tăng trưởng.

“Phải nói đây là cố gắng rất lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu lạm phát tăng cao thì thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn, người dân không được hưởng đầy đủ những thành quả đó”, Thủ tướng nêu rõ.

Giảm chi phí đầu vào, cắt khâu trung gian

Về giảm chi phí đầu vào, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thực hiện chỉ đạo của Trung ương và có những quyết định.

Đối với giá đất, giá bất động sản, Chính phủ thực hiện một số biện pháp, chính sách quyết liệt như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Qua đó, thị trường nhà ở, nhất là giá chung cư, phải có xu hướng đi xuống.

Tới đây, khi Quốc hội xem xét, thông qua luật, Nhà nước sẽ điều tiết giá đất. Nhà nước sẽ quyết định việc đó để tác động đến giá đất và giá bất động sản.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Như Ý.

Với xăng dầu cũng tiếp tục kiểm soát và sẽ sửa đổi quy định để cắt giảm các khâu trung gian trong kinh doanh, giảm chi phí phát sinh.

“Giá xăng dầu đương nhiên diễn biến theo thị trường, nhưng phải giảm những chi phí không hợp lý. Không thể để các khoản phụ thu, các khâu trung gian đẩy giá lên cao”, Thủ tướng cho hay.

Đối với thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết đã kiên quyết yêu cầu các cơ quan chức năng đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực. Qua đó cho thấy, chi phí trung gian rất lớn, cuối cùng người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Điều đó không thể chấp nhận.

Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội một số nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và dược, với tinh thần kiên quyết cắt bỏ các khâu trung gian để người dân, người bệnh tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý.

Trong lĩnh vực điện cũng đang củng cố, cơ cấu lại hệ thống và các doanh nghiệp để giảm các khâu trung gian.

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#giá nhà đất #kinh tế #thị trường #Thủ tướng Lê Minh Hưng #giá điện #giá xăng dầu #Lạm phát

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