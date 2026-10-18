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'View triệu đô' trên cung đường Gia Lai vừa khai thác

Trương Định

TPO - Từng gây “sốt” trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp như dải lụa vắt ngang núi, ôm lấy biển xanh, cung đèo Lộ Diêu, Gia Lai dài 4,5km, chính thức đưa vào khai thác, mở lối lưu thông thuận tiện hơn cho người dân.

Cung đường đèo Lộ Diêu nhìn từ trên cao.

Ngày 18/10, ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai - cho biết: Cung đèo Lộ Diêu chính thức được đưa vào khai thác sau khi hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Cung đèo Lộ Diêu có chiều dài 4,5km thuộc phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư 204 tỷ đồng, nằm trong dự án tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài hơn 38km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

Trước đây, đèo Lộ Diêu dài khoảng 3km, có độ dốc cao, nhiều khúc cua gấp khiến tầm nhìn hạn chế và chưa có đèn chiếu sáng. Địa hình hiểm trở khiến việc đi lại qua đèo gặp nhiều khó khăn.

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Cung đường đèo như dải lụa uốn lượn giữa núi và biển. Ảnh: N.G

Tuyến đèo mới được mở men theo bờ biển, mặt đường rộng hơn, độ dốc giảm, giúp người dân lưu thông thuận tiện hơn. Không chỉ khắc phục những hạn chế của tuyến đường cũ, cung đèo còn mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng duyên hải, nơi núi đá và biển xanh giao hòa.

Trước khi chính thức đưa vào khai thác, cung đèo Lộ Diêu đã gây chú ý trên mạng xã hội nhờ cảnh quan được ví như “view triệu đô”, thu hút nhiều người đến check-in. Một số người còn tự ý lưu thông qua tuyến đường để rút ngắn quãng đường di chuyển.

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Người dân đổ xô đi check-in.

Theo chủ đầu tư, khi công trình chưa hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao, việc người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để lưu thông, tham quan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Chủ đầu tư có văn bản đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Đông phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực, phòng ngừa tai nạn và các sự cố có thể xảy ra.

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#đèo Lộ Diêu #Gia Lai #đường ven biển #check-in #an toàn giao thông #cung đường đèo gây sốt

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