Thác Bản Giốc mùa nào cũng đẹp

TPO - Năm 2023, khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân. Khoảng 30% chủ nhà trong vùng lõi là người ở Hà Nội, TPHCM; khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024 chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.