Thác Bản Giốc mùa nào cũng đẹp

TPO - Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc hòa quyện cùng sắc vàng óng ả của cánh đồng lúa chín tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ nơi biên cương Tổ quốc.
TPO - Ông Lê Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) dành gần 10 năm sưu tầm hàng trăm chiếc cối xay cũ, gợi lại một thời người dân phải bỏ nhiều công sức mới làm ra được hạt gạo, chiếc bánh.
TPO - Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị các điều kiện đón chuyến bay charter quốc tế.
TPO - Từng gây “sốt” trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp như dải lụa vắt ngang núi, ôm lấy biển xanh, cung đèo Lộ Diêu, Gia Lai dài 4,5km, chính thức đưa vào khai thác, mở lối lưu thông thuận tiện hơn cho người dân.
TPO - Năm 2023, khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân. Khoảng 30% chủ nhà trong vùng lõi là người ở Hà Nội, TPHCM; khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024 chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.
Việt Nam đón 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc trong 9 tháng, chiếm 22,4% tổng lượng khách quốc tế nhưng chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ, thấp nhất trong các thị trường nguồn.
TPO - Vừa qua, máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị. Dự án hiện đạt trên 80% khối lượng thi công, đặt mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3/2027.
Sáng 16/10, Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 khai mạc trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Sự kiện hướng đến tăng cường liên kết du lịch giữa các địa phương, quảng bá sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa địa phương.
TPO - Các khu vực trọng yếu quanh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được cắm biển cảnh báo cấm bay đối với thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ. Biển báo tích hợp mã QR cung cấp thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt vi phạm.
Từ những truyền thuyết trên núi Trường Lệ đến ký ức về những chuyến tàu tập kết, từ nhịp chợ biển lúc bình minh đến quảng trường rực sáng bên sóng nước, City Tour mở ra một diện mạo khác về Sầm Sơn – nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống đương đại cùng hiện diện trong một hành trình.
Từ nhịp sóng biển đến những lớp trầm tích thời gian, một hành trình mới đang mở ra để du khách chạm vào chiều sâu văn hóa xứ Thanh.
Chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật tại Cảng hàng không Quảng Trị, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.
TPO - HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết quy định một số trường hợp cán bộ được mua vé máy bay hạng thương gia khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, bằng ngân sách Nhà nước.
TPO - Lớp mùn đen, cây cối và rác thải phủ dọc gần 1km bờ biển Cửa Lò, Nghệ An, có nơi dày 20-30cm, buộc công nhân phải tăng ca thu gom, làm sạch bãi biển.
TPO - Đoạn video ghi lại những ngày cuối đời của nhà leo núi Dorje Morup vừa hé lộ thêm câu chuyện phía sau biệt danh "đôi giày xanh" của ông - người nằm lại trên Everest suốt 30 năm.
Xe bất ngờ chết máy giữa đường, thấy du khách Trung Quốc loay hoay, tài xế xe công nghệ ở TPHCM (Vũng Tàu cũ) nhanh chóng đẩy chiếc xe đến tiệm sửa, nhất quyết từ chối nhận tiền.
TPO - Hãng hàng không Qantas của Úc phải hủy chuyến bay từ Rome đến Perth để tiến hành vệ sinh chuyên sâu máy bay, sau khi hành khách trên chuyến bay trước đó phản ánh phát hiện rệp giường bò trên chăn, quần áo và hành lý.