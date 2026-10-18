Rốt ráo hoàn thiện đường băng sân bay Phù Cát hơn 3.200 tỷ

TPO - Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị các điều kiện đón chuyến bay charter quốc tế.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu vực bay cảng hàng không Phù Cát tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Sau hơn 1 năm thi công, đến nay, nhà thầu đã hoàn thành mặt đường bê tông xi măng đường cất hạ cánh số 2, hoàn thành lắp đặt các hệ thống, thiết bị phục vụ khai thác và triển khai công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

Kết quả kiểm tra, hiệu chuẩn cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tạo cơ sở để hoàn thiện các điều kiện đưa công trình vào khai thác.

Đường cất hạ cánh số 2, sân bay Phù Cát đã hoàn thành. Ảnh: Trương Định.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hạng mục chính của dự án là xây dựng đường cất hạ cánh số 2 (nằm song song với đường cất hạ cánh hiện hữu) dài 3.048m, rộng 45m đã hoàn thành.

Nhiều hạng mục của dự án như đường cất hạ cánh, hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống quan trắc khí tượng tự động, hệ thống thoát nước, tường rào an ninh cơ bản đã hoàn thành. Hiện, đường công vụ vành đai đang được khẩn trương thi công.

Dự kiến ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát sẽ được đưa vào khai thác. Ảnh: Trương Định.

Hệ thống đèn tín hiệu được lắp đặt. Ảnh: Trương Định.

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các hạng mục, thủ tục để đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29/10.

Sân bay Phù Cát sau khi hoàn thành nâng cấp có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Cùng với hoàn thiện sân bay, tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát nhằm thu hút khách du lịch quốc tế. Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2027 dự kiến hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 dự kiến hơn 4,3 tỷ đồng và năm 2027 hơn 90 tỷ đồng.

Các đơn vị thi công kiểm tra đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, chuẩn bị đưa vào khai thác. Ảnh: Trương Định.

