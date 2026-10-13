Không gian phát triển từ sân bay Long Thành

TP - Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, từng bước hình thành mạng lưới kết nối quanh sân bay Long Thành. Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, hệ thống hạ tầng mới được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ của Đồng Nai trong những năm tới.

Những tuyến đường mở lối

Những ngày này, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ. Từ các tuyến đường kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành đến những trục giao thông liên vùng, diện mạo hạ tầng của địa phương đang có những thay đổi rõ nét.

Trong bức tranh đó, sân bay Long Thành được xem là một hạt nhân có sức lan tỏa lớn đối với không gian phát triển của Đồng Nai. Khi sân bay từng bước hoàn thiện, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng các tuyến đường dẫn vào sân bay mà còn phải hình thành mạng lưới giao thông đủ năng lực kết nối với các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các tỉnh, thành trong vùng.

Đồng Nai đang dần đồng bộ hạ tầng liên kết với sân bay Long Thành

Các tuyến đường 25B, 25C, Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu cùng hệ thống quốc lộ, đường tỉnh đang tạo nên các trục kết nối đan xen quanh khu vực sân bay.

Đáng chú ý, đường 25B và 25C được kỳ vọng tăng năng lực kết nối Nhơn Trạch, Long Thành với TPHCM và sân bay Long Thành. Khi hoàn thành, các tuyến đường này sẽ bổ sung những trục giao thông quan trọng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu.

Cùng với đường bộ, phương án phát triển đường sắt kết nối TPHCM với khu vực sân bay Long Thành cũng đang được triển khai các bước liên quan. Việc hình thành nhiều phương thức vận tải được kỳ vọng tạo nên mạng lưới giao thông đa phương thức, giảm sự phụ thuộc vào đường bộ và nâng cao khả năng kết nối hành khách, hàng hóa.

Ông Nguyễn Duy Khương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đồng Nai, cho rằng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với sân bay Long Thành, cùng định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ, kinh tế số và kinh tế xanh đang tạo ra những điều kiện mới cho doanh nghiệp.

“Sân bay Long Thành cùng hệ thống cao tốc, đường sắt, cảng biển và các hành lang kết nối vùng sẽ không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn có thể làm thay đổi cách tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa và phân bố dòng vốn trong khu vực”. Ông Nguyễn Duy Khương Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đồng Nai

Theo ông Khương, nếu trước đây Đồng Nai thường được nhìn nhận chủ yếu là trung tâm công nghiệp, thì với hệ thống hạ tầng mới, không gian kinh tế của địa phương có thể mở rộng theo hướng đô thị sân bay, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế hàng không, logistics, thương mại và dịch vụ.

“Sân bay Long Thành cùng hệ thống cao tốc, đường sắt, cảng biển và các hành lang kết nối vùng sẽ không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn có thể làm thay đổi cách tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa và phân bố dòng vốn trong khu vực”, ông Khương nói.

Theo ông Khương, điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là số lượng dự án hạ tầng được triển khai, mà còn là những chuỗi giá trị mới hình thành từ các dự án này và khả năng tham gia của doanh nghiệp địa phương.

Với đặc thù sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu lớn, thời gian vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến sân bay, cảng biển và các trung tâm tiêu thụ là yếu tố quan trọng. Khi các tuyến giao thông được đầu tư đồng bộ, việc rút ngắn thời gian vận chuyển có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao khả năng kết nối với các thị trường trong nước và quốc tế.

Từ hạ tầng đến không gian phát triển mới

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những định hướng được xác lập trong Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Ngay sau khi Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành, TP. Đồng Nai bắt tay ngay vào tháo gỡ nhiều vướng mắc ngay trong năm 2026. Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét, biểu quyết thông qua 9 nghị quyết liên quan đến đầu tư công, nguồn vốn thực hiện dự án, đất đai, cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động ở cơ sở.

Các nghị quyết được thông qua nhằm tạo cơ sở pháp lý để thành phố tiếp tục triển khai những nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

“Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội từ Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng, có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn”.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 27/8/2026 trong đó yêu cầu cụ thể, mục tiêu rõ ràng.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Kế hoạch số 179 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nêu 6 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, xác định thực hiện Nghị quyết số 16 là nhiệm vụ chính trị dài hạn, trung tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố; kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn đến năm 2065, đồng thời tạo chuyển biến thực chất ngay trong những năm đầu.

Cùng với Nghị quyết số 16-NQ/TW, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 10/2026 tạo cho thành phố trẻ Đồng Nai có những lợi thế để phát triển toàn diện.

“Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội từ Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng, có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn”.

Trong bức tranh đó, sân bay Long Thành có thể trở thành một hạt nhân quan trọng để mở rộng không gian kinh tế, đô thị và dịch vụ của Đồng Nai.

Khi sân bay được kết nối đồng bộ với cao tốc, đường vành đai, đường sắt, cảng biển và các trung tâm đô thị, lợi thế của Đồng Nai không chỉ nằm ở một công trình hàng không quy mô lớn mà còn ở khả năng hình thành hệ sinh thái công nghiệp - logistics - đô thị - dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế liên vùng.

Hạ tầng vì thế không chỉ mở thêm những tuyến đường, mà đang từng bước mở rộng không gian phát triển của Đồng Nai, tạo điều kiện để địa phương tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế vùng và hình thành những động lực tăng trưởng mới.