Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Đầu tư

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM xây đường băng đón đại bàng

Ngọc Lâm

TP - Sau khi mở rộng địa giới, TPHCM không chỉ có thêm dân số và diện tích rộng lớn mà nơi đây có thêm một vành đai công nghiệp, một cửa ngõ hàng hải nước sâu và cơ hội nối dòng vốn quốc tế với chuỗi sản xuất. Nhưng bản đồ lớn hơn chỉ trở thành động lực mới khi khoảng cách giữa nhà máy, cảng biển và trung tâm tài chính thực sự được rút ngắn.

Những dự án tỷ đô

Ở phía Bắc của TPHCM mới, trong Khu công nghiệp VSIP III, những viên gạch nhựa nhỏ hơn lòng bàn tay đi qua các dây chuyền có độ chính xác tính bằng hạt cát. Những chi tiết ấy thuộc về nhà máy LEGO Manufacturing Vietnam, dự án một tỷ USD khánh thành vào tháng 4/2025 tại Bình Dương trước đây.

Đó là nhà máy thứ sáu của LEGO trên thế giới, thứ hai tại châu Á và ở thời điểm khánh thành, là cơ sở bền vững nhất của tập đoàn với 5 tòa nhà chiếm khoảng 150.000 m² trên khu đất 44 ha. Phía sau con số đầu tư là quyết định đặt một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu vào vùng công nghiệp phía Bắc TPHCM.

Tổng Giám đốc LEGO Niels B. Christiansen gọi việc mở nhà máy là một cột mốc trong chiến lược tăng trưởng bền vững tại châu Á- Thái Bình Dương. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào giá đất hay ưu đãi thuế, mà còn nhìn vào lao động kỹ thuật, điện sạch, sự ổn định của chính sách và năng lực đưa hàng hóa ra thị trường đúng hẹn.

Từ VSIP III đi về phía biển là một lát cắt khác của thành phố mới. Ở cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, những cánh cẩu bờ vươn ra phía luồng tàu. Gemalink được phép tiếp nhận tàu container có trọng tải hơn 232.000 DWT và cho biết có thể khai thác cỡ tàu tới 250.000 DWT. Tháng 4/2026, doanh nghiệp khởi động giai đoạn hai của cảng nước sâu này. Đó là thay đổi lớn nhất sau ngày chính quyền TPHCM mới vận hành từ 1/7/2025. Nghị quyết của Quốc hội hợp nhất toàn bộ TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành thành phố rộng hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người.

phoi-canh-du-an-chinh-trang-ben-nha-rong.jpg
Phối cảnh dự án chỉnh trang Bến Nhà Rồng

Nhìn trên bản đồ, TPHCM mới giống một cơ thể có đủ những bộ phận mà một trung tâm kinh tế quốc tế cần có. Đó là lõi đô thị cũ mạnh về tài chính, thương mại, công nghệ, y tế, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi khu vực Bình Dương trước đây có mạng lưới khu công nghiệp dày, kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và khả năng tổ chức đô thị công nghiệp. Còn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có cảng nước sâu, dầu khí, năng lượng, công nghiệp nặng và du lịch biển.

Tư duy “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu” được TPHCM nêu trong định hướng phát triển giai đoạn mới nhằm phân vai rõ hơn cho từng không gian. Điều quan trọng là sự phân vai ấy không tạo ra ba thành phố nhỏ đứng cạnh nhau, mà tạo thành một mạng lưới đa trung tâm, gồm trung tâm tài chính - dịch vụ; vùng công nghiệp - đổi mới sáng tạo; vùng cảng biển - logistics - năng lượng và du lịch cùng đặc khu Côn Đảo với giá trị đặc thù về lịch sử, sinh thái và kinh tế biển.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025-2030, quy mô GRDP hợp nhất của thành phố được ước tính khoảng 3,03 triệu tỷ đồng, tương đương 123 tỷ USD và chiếm 23,5% GDP cả nước. Những con số ấy cho thấy sức nặng của một thị trường lớn, nhưng giá trị thực sự nằm ở khả năng bổ sung cho nhau, bao gồm: tài chính có thể tìm thấy dự án, nhà máy có thể tìm thấy vốn, chuyên gia và thị trường, cảng biển có thể tìm thấy nguồn hàng ổn định.

Tư duy “một trung tâm, ba vùng, một đặc khu” được TPHCM nêu trong định hướng phát triển giai đoạn mới nhằm phân vai rõ hơn cho từng không gian. Điều quan trọng là sự phân vai ấy không tạo ra ba thành phố nhỏ đứng cạnh nhau, mà tạo thành một mạng lưới đa trung tâm, gồm trung tâm tài chính - dịch vụ; vùng công nghiệp - đổi mới sáng tạo; vùng cảng biển - logistics - năng lượng và du lịch cùng đặc khu Côn Đảo với giá trị đặc thù về lịch sử, sinh thái và kinh tế biển.

Hạ tầng đi trước để đón “đại bàng” làm tổ

Trên công trường Vành đai 3, những đoạn đường qua khu vực Bình Dương cũ đang được hoàn thiện trong năm 2026. Tuyến dài 76,3 km, tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng, được đặt mục tiêu khai thác toàn bộ vào cuối năm nay và khi khép kín, Vành đai 3 không chỉ giảm xe xuyên tâm mà còn nối các cụm công nghiệp phía Bắc với các cửa ngõ phía Đông, Tây, tạo quỹ đất cho logistics, đô thị mới và dịch vụ quanh các nút giao.

Quốc lộ 13 đang được mở rộng qua khu vực Bình Dương cũ. Metro số 1 đã tạo trục vận tải công cộng từ trung tâm tới cửa ngõ phía Đông. Ở phía biển, trục Thùy Vân sau chỉnh trang mang lại diện mạo mới cho Bãi Sau. Trong khi đó, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cầu Cần Giờ, đường sắt hàng hóa và mạng lưới metro mở rộng vẫn phải tiếp tục chuẩn bị, cũng như triển khai.

anh-1-nha-may-lego.jpg
Nhà máy LEGO ở Bình Dương cũ được đầu tư hơn 1 tỷ USD cho thấy doanh nghiệp FDI đã chọn nơi đây cho chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo lộ trình, đến năm 2030, định hướng của thành phố là hình thành mạng giao thông tích hợp giữa vành đai, cao tốc, metro, đường sắt hàng hóa, cảng biển và sân bay. Đặc biệt, trục đường sắt Bàu Bàng - Dĩ An - Cái Mép - Thị Vải có thể giảm chi phí, ùn tắc và phát thải cho cả chuỗi cung ứng.

Khu vực Cái Mép - Thị Vải có luồng sâu, gần tuyến hàng hải quốc tế nhưng một cảng tốt chưa đủ tạo nên trung tâm logistics…Nó vẫn cần kho bãi, cảng cạn, đường sắt, dữ liệu vận hành đồng bộ và dịch vụ hải quan nhanh. Còn ở Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu thương mại tự do gắn với Cái Mép Hạ sẽ phát huy hiệu quả khi được kết nối, phân vai rõ và bảo đảm yêu cầu môi trường.

LEGO đến Bình Dương trước khi cuộc hợp nhất diễn ra, nhưng dự án của tập đoàn Đan Mạch cung cấp một gợi ý cho TPHCM mới. Đó là muốn một “đại bàng” thế hệ mới làm tổ sẽ khác so với làn sóng FDI gia công trước đây. Một chuyên gia cho biết, các doanh nghiệp FDI đến Việt Nam bây giờ họ cần điện tái tạo, nhân lực vận hành thiết bị chính xác, tiêu chuẩn công trình xanh, nhà cung cấp đạt chuẩn toàn cầu và cơ chế phản hồi chính sách đủ nhanh.

phoi-canh-bnr-1777512084580.jpg
TPHCM đang thay da đổi thịt từng ngày, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước

Thành phố vì vậy không thể chỉ cạnh tranh bằng giá thuê đất và ưu đãi. “Quan trọng hơn, lợi thế bền vững hơn phải là chất lượng thể chế, năng suất lao động và khả năng kết nối. Một hồ sơ đầu tư đi qua ít cửa hơn, quy hoạch được công khai bằng dữ liệu, thủ tục xây dựng có thời hạn rõ ràng và một cam kết cấp điện được thực hiện đúng sẽ có giá trị không kém gói miễn giảm thuế” - chuyên gia này nói.

Theo ông “tổ” cho đại bàng cũng không thể tách khỏi đàn chim nhỏ. Doanh nghiệp lớn chỉ tạo sức lan tỏa khi mua được sản phẩm, dịch vụ và công nghệ trong nước. TPHCM cần phát triển nhà cung cấp trong các ngành điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, hóa dược, vật liệu mới và logistics số. Đồng thời nối trường đại học, viện nghiên cứu với nhà máy và hệ sinh thái cảng - năng lượng bằng đơn đặt hàng nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung và đào tạo thực hành. Ngoài ra, để giữ chân chuyên gia cần có chất lượng sống tốt nhất. Đó là nhà ở, trường học, bệnh viện, không gian xanh và giao thông công cộng phát triển.

Cú hích trung tâm tài chính

Nếu vành đai công nghiệp tạo ra hàng hóa, cảng biển đưa hàng hóa tới thế giới thì trung tâm tài chính phải đưa dòng vốn toàn cầu tới đúng dự án. Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ 1/9/2025, đặt nền móng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, hoạt động trên hai địa bàn TPHCM và Đà Nẵng cũng đã nêu rõ.

Với TPHCM, cơ hội không nằm ở việc xây thêm một khu cao ốc mang tên “tài chính” mà Thành phố đã có thị trường vốn, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp lớn, đội ngũ luật sư, kiểm toán và mạng lưới đối tác quốc tế. Ông Hoài Anh, chuyên gia kinh tế cho rằng, phần còn thiếu của TPHCM là một môi trường đủ cạnh tranh để các định chế toàn cầu hoạt động thực chất. Theo ông Anh, dòng vốn xanh có thể tìm đến nhà máy ở Bình Dương, tài chính thương mại gắn với hàng hóa qua cảng Cái Mép, quỹ đầu tư mạo hiểm tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp và các trung tâm R&D.

Ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nói tại một hội thảo quy hoạch TPHCM tổ chức vào tháng 6/2026 rằng: “Không thể tách rời không gian phát triển của Thành phố khỏi một vùng kinh tế rộng lớn”. Theo ông, xương sống của mối liên hệ ấy là giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Ông Chính đề nghị nhìn TPHCM như một siêu đô thị biển, không chỉ vì có cảng nước sâu mà còn vì thành phố đã có một chuỗi không gian từ sông Sài Gòn, Cần Giờ đến Vũng Tàu và Côn Đảo.

Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-11% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.000-15.000 USD và kinh tế số chiếm 30-40% GRDP vào năm 2030, thành phố không thể cộng cơ học tốc độ tăng trưởng của ba địa phương như cũ. Thay vào đó, đầu tiên TPHCM cần quy hoạch tích hợp, cần cơ sở dữ liệu không gian chung, gắn quy hoạch với đầu tư công và năng lực hạ tầng.

anh-3-du-an-dong-tau-o-vung-tau.jpg
Giàn khoan Dầu khí, đóng tàu ở Vũng Tàu

Lâu nay, TPHCM được nhận diện bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm. Sau giai đoạn mở rộng, phẩm chất ấy cần chuyển từ xử lý từng việc sang thiết kế một hệ thống vận hành mới. Đó là phân quyền rõ cho các khu vực, đo hiệu quả bằng thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, công khai tiến độ dự án, buộc các sở, ngành dùng chung dữ liệu và chịu trách nhiệm tới cùng với cam kết đã đưa ra.

#TPHCM #Khu công nghiệp VSIP #Cảng Cái Mép - Thị Vải #Trung tâm tài chính quốc tế #Giao thông TPHCM

Cùng chuyên mục

Đồng Nai đang dần đồng bộ hạ tầng liên kết với sân bay Long Thành

Không gian phát triển từ sân bay Long Thành

TP - Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, từng bước hình thành mạng lưới kết nối quanh sân bay Long Thành. Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, hệ thống hạ tầng mới được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ của Đồng Nai trong những năm tới.

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

TPO - Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 510 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, với hạng mục cầu vượt một chiều dài khoảng 300 m.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tăng trưởng kinh tế quý IV: Các địa phương ‘chạy nước rút’ bằng động lực nào?

TPO - 9 địa phương được yêu cầu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 15% trong quý IV, có nơi cần đạt hơn 18%. Trong 3 tháng cuối năm, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mà còn phải khơi thông năng lực sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và đưa các nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Lý do Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 'thần tốc'

Lý do Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 'thần tốc'

TPO - Lý giải cho tốc độ giải ngân đầu tư công đạt mức 'thần tốc' trong tháng 9 vừa qua, ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ - cho biết trong hơn 11.000 tỷ đồng đã giải ngân, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 6.800 tỷ đồng, còn lại gần 4.300 tỷ đồng là dư tạm ứng.

Xoay xở nhà ở công nhân tại TPHCM

Xoay xở nhà ở công nhân tại TPHCM

TPO - Từ nhu cầu nhà ở rất lớn của người lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất UBND thành phố chuyển hơn 950 căn hộ tái định cư bỏ trống tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B thành nhà ở cho thuê giá rẻ dành cho công nhân.

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

TPO - Việt Nam lần đầu được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư sau khi Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-triển vọng ổn định.

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

TPO - Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, tiếp tục khởi công công trình mới và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường thu hút đầu tư, hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

Lạm phát 'chạm trần' 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm?

TPO - CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Dự kiến, trong quý IV không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, không tăng giá điện.

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

Đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, GS, TS. Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam - cho rằng việc áp dụng chế tài với người bỏ hoang đất là cần thiết, nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần làm rõ đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang, tiêu chí xác định và trách nhiệm của chủ đầu tư với dự án chậm triển khai.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe