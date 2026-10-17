Cessna 208 kiểm tra sân bay Quảng Trị

TPO - Vừa qua, máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị. Dự án hiện đạt trên 80% khối lượng thi công, đặt mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật tại Cảng hàng không Quảng Trị. Hoạt động kiểm tra diễn ra an toàn, thành công.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Đồng Hới vào sân bay Quảng Trị.

Máy bay Cessna 208 của Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, xuất phát từ sân bay Đồng Hới, thực hiện các tuyến bay phía trên sân bay Quảng Trị để kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn bay.

Theo phương án thực hiện, máy bay bay trong khoảng 60-90 phút, theo 3 tuyến ở các cao độ 600m và 300m, tốc độ trung bình 220km/h. Thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh, phục vụ rà soát tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh.

Cùng với chuyến bay, các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị, tổng khối lượng thi công hiện đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%; nhà ga hành khách đạt trên 80%; đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%. Các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.

Máy bay Cessna 208 thuộc Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng.

Song song với thi công, doanh nghiệp dự án đang hoàn thiện hồ sơ, nhân lực và các điều kiện phục vụ vận hành.

Hồi tháng 8, doanh nghiệp ký hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung xây dựng tài liệu, thực hiện thủ tục cấp phép và chuẩn bị mô hình tổ chức khai thác. Khối lượng tư vấn hiện đạt trên 60%.

Theo quy hoạch điều chỉnh tháng 7/2026, sân bay Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350.

Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2027), đồng thời phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027 do Quảng Trị đăng cai.

Dự kiến tháng 3/2027 sẽ đưa vào khai thác thương mại sân bay Quảng Trị.

Để đạt mục tiêu này, các bên đang đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu và thực hiện thủ tục cấp phép; làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu phát triển đường bay.