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Khánh Hòa quy định về cán bộ được đi máy bay hạng thương gia

Phùng Quang

TPO - HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết quy định một số trường hợp cán bộ được mua vé máy bay hạng thương gia khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, bằng ngân sách Nhà nước.

Sáng 15/10, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay hạng thương gia đối với một số cán bộ được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, hằng năm tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn công tác ngắn hạn ở nước ngoài nhằm thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, đối ngoại, hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm quản lý và trao đổi chuyên môn theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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Khánh Hòa quy định một số cán bộ được mua vé máy bay hạng thương gia. Ảnh minh họa.

Việc chậm ban hành quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đối với trưởng đoàn công tác là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh và lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cá nhân liên quan được cấp có thẩm quyền cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Cụ thể, trưởng đoàn công tác ngắn hạn ở nước ngoài là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được mua vé máy bay hạng thương gia (Business class hoặc C class).

Đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 nhưng không thuộc nhóm đối tượng nêu trên, nghị quyết quy định trường hợp phát sinh yêu cầu công tác đột xuất, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận không mua được vé máy bay các hạng phổ thông đặc biệt hoặc hạng linh hoạt thì được mua vé hạng thương gia.

Kinh phí thực hiện nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

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#HĐND tỉnh Khánh Hòa #Vé máy bay #Hạng thương gia #Ngân sách nhà nước

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