Cắm biển cấm UAV, drone quanh sân bay Đà Nẵng

TPO - Các khu vực trọng yếu quanh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được cắm biển cảnh báo cấm bay đối với thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ. Biển báo tích hợp mã QR cung cấp thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt vi phạm.

Ngày 16/10, chính quyền và công an các địa phương quanh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng triển khai cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an ninh, an toàn hàng không.

Ghi nhận tại phường Thanh Khê, công an phường phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lắp đặt các biển cấm bay kích thước lớn tại những khu vực trọng yếu quanh sân bay.

Đà Nẵng cắm biển cấm bay khu vực trọng yếu. Video: Nguyễn Thành.

Trên các biển cảnh báo, ngoài số điện thoại liên hệ của công an phường và Công an cửa khẩu, cơ quan chức năng còn tích hợp mã QR để người dân, du khách dễ dàng tra cứu thông tin.

Khi quét mã QR, người dân được dẫn đến infographic tuyên truyền của Công an TP. Đà Nẵng, trong đó nêu 10 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thiết bị bay không người lái, cùng mức xử phạt từ 2-40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025 của Chính phủ. Nội dung cũng cảnh báo nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường không theo Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Một biển cấm bay được cắm tại khu vực Công viên 29 tháng 3 ở phường Thanh Khê.

Việc cắm biển cảnh báo được triển khai trong bối cảnh Đà Nẵng tăng cường các biện pháp quản lý UAV và các vật thể bay khác có nguy cơ xâm nhập khu vực cấm bay, đe dọa hoạt động hàng không.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ký công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng thiết bị bay trái phép. Các đơn vị liên quan được giao phối hợp rà soát mốc giới, xác định vị trí cắm biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh các cảng hàng không, sân bay; hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án ứng phó với tình trạng UAV, vật thể bay xâm nhập trái phép vào khu vực trọng yếu, cảng hàng không, sân bay; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Thành phố cũng yêu cầu lực lượng công an, quân sự cấp xã rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng, sản xuất, kinh doanh UAV và các thiết bị, linh kiện liên quan. Các trường hợp phải được tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký sử dụng theo quy định và cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Infographic tuyên truyền của Công an TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh UAV; giám sát hoạt động sử dụng thiết bị bay thông qua việc cấp phép và công khai các khu vực cấm bay. Các cơ quan chức năng đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thiết bị và linh kiện UAV.

Việc cắm biển cảnh báo kết hợp cung cấp thông tin qua mã QR được kỳ vọng giúp người dân, du khách nhận diện rõ khu vực cấm bay, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.