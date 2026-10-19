Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Mỹ - Nhật tập trận quy mô lớn, huy động gần 60.000 binh sĩ

Quỳnh Như

TPO - Cuộc tập trận Keen Sword 27 giữa Mỹ và Nhật Bản bắt đầu từ ngày 19/10 kéo dài đến 29/10, với sự tham gia của khoảng 57.000 binh sĩ, tập trung vào khả năng phối hợp tác chiến và đối phó trước các cuộc tấn công.

Theo hãng tin Kyodo, cuộc tập trận quân sự chung Keen Sword (Kiếm Sắc) giữa Nhật Bản và Mỹ đã chính thức bắt đầu, với sự tham gia của khoảng 45.000 binh sĩ Nhật Bản và 12.000 quân nhân Mỹ.

Diễn ra từ ngày 19 - 29/10, cuộc tập trận trải rộng trên nhiều khu vực của Nhật Bản. Binh sĩ từ 7 quốc gia khác, trong đó có Australia, Đức và Pháp, dự kiến cũng tham gia.

Hoạt động huấn luyện tập trung chủ yếu tại Kyushu và chuỗi đảo Nansei, nhằm tăng cường khả năng răn đe và phối hợp tác chiến giữa hai đồng minh. Theo báo cáo, cuộc tập trận cũng đang được tiến hành trên đảo Yonaguni, hòn đảo cực tây của Nhật Bản thuộc tỉnh Okinawa.

Kịch bản diễn tập mô phỏng tình huống lực lượng đối phương tìm cách đổ bộ và tấn công chuỗi đảo Nansei. Lực lượng Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp triển khai các phương án phòng thủ và phản ứng trước nguy cơ này.

my-nhat-tap-tran.jpg
Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ và các thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chuẩn bị lên máy bay MV-22 Osprey trong cuộc tập trận Keen Sword 25 tại Căn cứ Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa năm 2024.

Đáng chú ý, Nhật Bản lần đầu tiên đưa tên lửa cơ động Type 25 mới, có tầm bắn khoảng 1.000 km, ra khỏi căn cứ tại tỉnh Kumamoto để tham gia diễn tập. Hai bên sẽ thực hành phối hợp chỉ huy và triển khai vũ khí, nhưng không tiến hành phóng tên lửa thật.

Về phía Mỹ, quân đội nước này lần đầu triển khai Hệ thống Ngăn chặn Tàu Viễn chinh Hải quân - Thủy quân lục chiến (NMESIS) và Hệ thống Phòng không Tích hợp Thủy quân lục chiến (MADIS) tới đảo Yonaguni. Trong đó, MADIS được thiết kế để đối phó máy bay không người lái và các mục tiêu bay thấp.

Nhật Bản cũng tạm thời đưa tên lửa chống hạm Type 88 và hệ thống phòng không tầm trung Type 03 tới Yonaguni. Trên đảo Ishigaki, các hệ thống Type 88 sẽ được triển khai cùng với những tổ hợp tên lửa Type 03 và Type 12 hiện có.

Tại Hokkaido, lực lượng tham gia sẽ huấn luyện phương án đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và đường không. Các nội dung khác bao gồm đổ bộ đường biển, nhảy dù, sơ tán người bị thương và ứng phó với các cuộc tấn công trong không gian vũ trụ cũng như không gian mạng.

Keen Sword được tổ chức hai năm một lần, luân phiên với cuộc tập trận chỉ huy chung Keen Edge. Quy mô và nội dung diễn tập phản ánh nỗ lực tăng cường khả năng phối hợp quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo gần đây, tướng Yoshihide Uchikura - Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, nhấn mạnh cuộc tập trận có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng cơ động, triển khai lực lượng và phản ứng nhanh của hai nước.

"Việc duy trì cuộc tập trận ở quy mô gần tối đa cho thấy hai bên nhận thức rõ mức độ quan trọng của tình hình an ninh, đồng thời khẳng định nhu cầu huấn luyện thực tế", ông nói thêm.

Kyodo, Japan Times, CBS News

Xem thêm

#Mỹ #Nhật Bản #tập trận #Keen Sword #quốc phòng #đồng minh #an ninh khu vực

Cùng chuyên mục

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

Iran có Bộ trưởng Quốc phòng mới sau 8 tháng giao tranh với Mỹ

TPO - Quốc hội Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm thiệt mạng trong ngày đầu tiên nổ ra xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Tân Bộ trưởng Akhlaghi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất ngờ và mạnh mẽ nếu đối phương phát động một cuộc tấn công mới.

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo Washington không thể vừa gây sức ép quân sự, vừa kỳ vọng an ninh hàng hải sớm trở lại bình thường.

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước. Ông khẳng định vấn đề này sẽ không phải là nội dung để đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

TPO - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chiến dịch tri ân năm 2026, hướng tới mục tiêu vận động trên 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây sửa nhà, chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe