Đường chờ vốn, mặt bằng ‘níu chân’ loạt dự án ở Nghệ An

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.