Đường chờ vốn, mặt bằng ‘níu chân’ loạt dự án ở Nghệ An

TPO - Nhiều dự án giao thông tại đô thị Vinh (Nghệ An) chậm triển khai do thiếu vốn, vướng mặt bằng, trong khi nhu cầu hoàn thiện hạ tầng và chống ngập ngày càng cấp thiết.
TPO - Từ 17/10-18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.
TPO - Đắk Lắk yêu cầu công an vào cuộc vụ cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, gần Cụm công nghiệp Tân An. Bốn doanh nghiệp tại cụm công nghiệp này đấu nối đường ống xả thải trái phép.
TPO - Từ ngày 15 - 17/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
TPO - Thời gian gần đây, nước sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông thường xuyên đổi màu đục như nước vo gạo. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng trên.
TPO - Xe khách giường nằm biển số 47B-015.28 của nhà xe Minh Linh bất chấp nguy hiểm, vượt ẩu tại Km 1637+600 thuộc Quốc lộ 14 (địa phận tỉnh Gia Lai) gây nguy hiểm cho người khác.
TPO - Tuyến đường ven biển Nghệ An đã hoàn thành nhưng nhiều biển báo công trường, giới hạn tốc độ 40km/h vẫn xuất hiện dày đặc, khiến tài xế lo lắng, phải liên tục giảm ga.
TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.
TPO - Sở Công Thương Nghệ An được đề nghị kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời Báo Tiền Phong trước ngày 5/11 về tình trạng nơi chợ xuống cấp, nơi xây tiền tỷ lại bỏ hoang.
TPO - Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị "nhầm", không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để sung công quỹ nhà nước.
TPO - Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 4 doanh nghiệp tự ý đấu nối đường ống, xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa. Trong đó, một doanh nghiệp đã có nước thải sản xuất chảy vào hệ thống này.
TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện đi lại.
TPO - Bé trai 12 tuổi đang đi bán vé số thì được phát hiện tử vong trong vũng nước mưa cạnh cột điện ở phường Thuận Giao (TPHCM), nghi do rò rỉ điện.
TPO - Hàng trăm kg ốc bươu cùng tôm, cua, cá trong ao nuôi ở Nghệ An chết hàng loạt trước ngày thu hoạch. Dưới ao, chủ nuôi phát hiện túi ni lông chứa chất lỏng trắng đục, bốc mùi hắc, nghi là thuốc trừ sâu.
TPO - UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bãi rác tạm khu vực Núi Bông, phường Vĩnh Phúc, đồng thời kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường và xác minh nguyên nhân vụ việc.
TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Mẹ kế của cháu bé nói rằng do áp lực công việc, kinh tế và việc chăm sóc các con đôi lúc khiến bản thân mất bình tĩnh, nhưng cũng thừa nhận đây không phải lý do để biện minh cho hành vi đánh trẻ.