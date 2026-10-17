An Giang triển khai lấy mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ

TPO - Từ ngày 15 - 17/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sáng 17/10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang tiến hành thu nhận mẫu ADN của gần 100 thân nhân liệt sĩ. Lực lượng lấy mẫu còn đến tận nhà thu nhận mẫu ADN với 7 thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu.

Theo kế hoạch, trong đợt 2 năm 2026, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị chức năng thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, thân nhân.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.