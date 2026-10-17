Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

An Giang triển khai lấy mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ

Nhật Huy

TPO - Từ ngày 15 - 17/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sáng 17/10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

1792210859740-6343430190677596598-6343430190677596598-6a1b9c612b2f0fbd033f0fcd1b541d4f.jpg
Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang tiến hành thu nhận mẫu ADN của gần 100 thân nhân liệt sĩ. Lực lượng lấy mẫu còn đến tận nhà thu nhận mẫu ADN với 7 thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu.

Theo kế hoạch, trong đợt 2 năm 2026, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị chức năng thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, thân nhân.

1792210859794-6343430190677596598-6343430190677596598-6f040731210c74e5829b68fad77ce410.jpg
Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đội K92 quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, ngày 16/10, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức tìm kiếm tại khu vực ấp On Tung So, xã Pôn Tuk, huyện Đom Nak Cheang Ơ, tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia. Qua quá trình đào tìm, đơn vị phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo thống kê đến ngày 16/10, trong đợt 1, giai đoạn mùa khô 2026-2027, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 92 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 18 bộ tại Campuchia và 74 bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem thêm

#An Giang #thu nhận mẫu ADN #ADN thân nhân liệt sĩ #liệt sĩ chưa xác định danh tính #tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Công an tỉnh An Giang #Đội K92

Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

TPO - Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị "nhầm", không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để sung công quỹ nhà nước.

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện đi lại.

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe