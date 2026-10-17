Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều tra cá chết trắng hồ gần cụm công nghiệp có 4 công ty đấu nối xả thải trái phép

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk yêu cầu công an vào cuộc vụ cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, gần Cụm công nghiệp Tân An. Bốn doanh nghiệp tại cụm công nghiệp này đấu nối đường ống xả thải trái phép.

Ngày 17/10, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An.

tienphong-4448.jpg
Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bìa trái), tại buổi kiểm tra.

Tại đây, ông Nguyễn Kim Tùng - Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An cho biết, qua rà soát đơn vị phát hiện 4 doanh nghiệp tự ý đục, đấu nối đường ống xả thải vào cống thoát nước mưa. Các vị trí đấu nối nằm khuất bên trong hệ thống cống, gây khó khăn cho việc phát hiện, kiểm tra. Ban Quản lý đã yêu cầu khắc phục, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hiện hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp chưa vận hành chính thức do thủ tục cấp phép chưa hoàn tất. Trong khi đó, mới có khoảng 10 doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ.

tienphong-596.jpg
Hệ thống thoát nước tại Cụm công nghiệp Tân An.

Ông Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý rà soát toàn bộ doanh nghiệp, đánh giá việc thực hiện hồ sơ môi trường, hiện trạng thu gom và xử lý nước thải; xác định rõ cơ sở nào có hệ thống xử lý nội bộ và hoạt động có đúng quy định hay không.

Nước kênh có độ kiềm cao bất thường

Liên quan tình trạng cá chết tại hồ Ea Trum (gần Cụm công nghiệp Tân An, thuộc xã Quảng Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ giao lực lượng công an phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra, làm rõ.
Việc xác minh, xử lý hành vi đấu nối, xả thải trái phép phải được phân định với quá trình xác định nguyên nhân cá chết. Mối liên hệ giữa nguồn nước xả thải và hiện tượng này cần được đánh giá khách quan, trên cơ sở khoa học.

tienphong-8540.jpg
tienphong-3317.jpg
Cá tại khu vực hồ Ea Trum chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Cụm công nghiệp Tân An có 76 doanh nghiệp hoạt động. Hệ thống thoát nước mưa tại đây tiếp nhận nhiều nguồn nước, gồm nước mưa, nước thải sau xử lý của một số cơ sở được phép đấu nối và nước từ khu vực bên ngoài.

Kết quả khảo sát cho thấy, ngay cả khi không có mưa, tuyến kênh sau điểm xả của cụm công nghiệp vẫn có nước chảy về hồ Ea Trum. Dòng nước có màu trắng đục, mùi nhẹ và cặn trắng. Mẫu nước tại kênh ghi nhận pH 10,97, thể hiện tính kiềm cao bất thường; các thông số phản ánh ô nhiễm hữu cơ cũng ở mức cao. Nước hồ Ea Trum có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và hàm lượng oxy hòa tan thấp.

Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước tiếp nhận nhiều nguồn khác nhau, kết quả hiện có chưa đủ cơ sở kết luận nước từ cụm công nghiệp là nguyên nhân trực tiếp gây cá chết hoặc quy trách nhiệm cho một cơ sở cụ thể. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn thải, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ông Đào Mỹ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết thủ tục thẩm định, cấp phép hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tuần tới. Ban Quản lý phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện đưa công trình vào hoạt động và tổ chức đấu nối đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu sửa chữa đường nội bộ hư hỏng, thu gom rác, vệ sinh khu vực chung; rà soát tình hình sử dụng đất, việc doanh nghiệp tự khoan giếng khai thác nước ngầm và xây dựng khung giá dịch vụ hạ tầng, môi trường. Ông Đào Mỹ cho biết sẽ trở lại kiểm tra việc khắc phục ngay trong tuần sau.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026, hồ thủy lợi Ea Trum (thuộc buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ và bốc mùi hôi thối. Chính quyền đã tổ chức thu gom, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguồn xả thải. Vụ việc khiến người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm

#Cá chết #xả thải #Đắk Lắk #cụm công nghiệp #môi trường #ô nhiễm #tác động môi trường

Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

Tuyên Quang: Doanh nghiệp trúng thầu hơn 8 tỷ đồng, thi công 20% rồi bỏ cuộc

TPO - Nhiều năm qua, hơn 500 hộ dân xã Thái Bình (tỉnh Tuyên Quang) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Nước giếng đào, giếng khoan ở nhiều nơi vẩn đục, có mùi lạ, thậm chí đổi màu khi sử dụng. Trong khi đó, dự án cấp nước sinh hoạt trị giá gần 12 tỷ đồng bị đình đốn vì nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường An Viwaseen đã dừng thi công "không rõ lý do" từ năm 2023.

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

Trúng đấu giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m³, doanh nghiệp nói 'nhầm' và chấp nhận bỏ cọc

TPO - Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị "nhầm", không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để sung công quỹ nhà nước.

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường giao thông, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện điều kiện đi lại.

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng báo công an khi khách rút 1,5 tỷ đồng

TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường khi vợ chồng ở Hà Tĩnh đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, cán bộ ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo sự việc tới công an. Nhờ đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe