TPHCM tiếp nhận hơn 165 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội

TPO - Từ 17/10-18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026, nhằm tôn vinh những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và kết nối các nguồn lực cùng chăm lo cho người dân.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Theo đó, từ 17/10-18/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tri ân các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ nguồn lực chăm lo người dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh: TPHCM xác định sự phát triển không chỉ được tính bằng những chỉ số phát triển kinh tế, mà phải được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống, khả năng bảo đảm an sinh xã hội và sự thụ hưởng thực chất của người dân.

Mỗi bước tiến của thành phố phải gắn liền với việc mở rộng cơ hội để người dân có việc làm ổn định, được học tập, chăm sóc sức khỏe, sống trong môi trường an toàn, được phát huy năng lực, khát vọng vươn lên và ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong quá trình đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối niềm tin và huy động các nguồn lực xã hội thông qua Quỹ “Vì người nghèo” thành phố để triển khai thực hiện các chương trình, công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kết thúc chương trình nghệ thuật, Ban tổ chức đã tiếp nhận được đăng ký và ủng hộ hơn 165 tỷ đồng.

Chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026 nhận được đăng ký ủng hộ hơn 165 tỷ đồng vào nguồn quỹ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới.