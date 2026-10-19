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Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Dự án thoát nước gần 130 tỷ đồng trên đường Trưng Nữ Vương (hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) chậm tiến độ, khiến nhiều đoạn đường nham nhở, hố đào sâu ngập nước. Tình trạng thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

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Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn đường Trưng Nữ Vương, qua hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), trở nên nham nhở. Nước mưa đọng trong các hố đào, một số vị trí mặt đường, vỉa hè bị sụt lún, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Duy Quốc.
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Thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến kinh doanh của người dân.
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Anh Trần Quang Hộ, người dân phường Bàn Thạch, cho biết tuyến đường bị đào xới gần 3 tháng chưa hoàn thiện, khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn. “Mong đơn vị thi công sớm hoàn thành để người dân đi lại, buôn bán thuận lợi. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều học sinh qua lại nên rất nguy hiểm nếu tình trạng này kéo dài trong mùa mưa”, anh Hộ nói.
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Nhiều đoạn đường bị đào xới, rào chắn ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
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Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương dài khoảng 2,1 km, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng.
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Theo kế hoạch ban đầu, công trình phải hoàn thành vào ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, tiến độ sau đó được gia hạn đến ngày 27/9/2026. Dù thời hạn mới đã qua, đến nay dự án mới đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng.
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Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục nguy cơ mất an toàn tại công trường, chỉ đạo nhà thầu xây dựng phương án thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ tuyến thoát nước ngầm tại hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, bảo đảm thoát nước và an toàn cho người dân.
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Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu rà soát hiện trường, gia cố rào chắn, bổ sung biển báo, đèn cảnh báo tại các hố đào sâu; bơm hút nước đọng, xử lý các điểm sụt lún, xói lở sát nhà dân. Đồng thời, huy động thêm nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, bù khối lượng chậm trễ.
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Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố giao thông, tai nạn lao động hoặc sạt lở ảnh hưởng đến người dân; đồng thời xem xét cắt chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng và thay thế nhà thầu nếu tiếp tục chậm tiến độ.

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