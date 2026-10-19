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Dự án hơn 293 tỷ đồng vốn ODA dành cho người khuyết tật ở Quảng Trị vì sao chậm tiến độ?

Hoàng Nam

TPO - Gói thầu xây dựng thuộc dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị chậm khoảng 85 ngày so với kế hoạch. Sau 3 lần cảnh báo của chủ đầu tư, nhà thầu vẫn không huy động đủ nhân lực theo yêu cầu.

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

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Công trình đến nay đã chậm khoảng 85 ngày.

Công trình khởi công ngày 23/10/2025, trên diện tích 10.000m² tại phường Nam Đông Hà, dự kiến hoàn thành tháng 4/2027. Liên danh nhà thầu do Công ty CP Xây dựng Minh Dũng đứng đầu thực hiện.

Chậm 85 ngày, giải ngân mới đạt 20,9%

Trong tổng mức đầu tư dự án, các gói thầu do Sở Y tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 159 tỷ đồng; phần còn lại là gói lắp đặt thiết bị y tế của KOICA.

Gói thầu số 7 có tổng nguồn vốn 109 tỷ đồng, gồm xây lắp, thiết bị gắn với công trình, tư vấn và các chi phí liên quan. Tuy nhiên, gói thầu này đang chậm khoảng 85 ngày so với kế hoạch.

Tiến độ thi công chậm kéo theo áp lực giải ngân. Đến ngày 15/10, gói thầu mới giải ngân hơn 5,5 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn hơn 26 tỷ đồng của năm 2026, đạt 20,9%.

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Nhiều phần việc quan trọng vẫn đang ngổn ngang.

Ông Nguyễn Ngọc Vững, Chỉ huy trưởng công trình, đại diện liên danh nhà thầu cho rằng, việc chậm tiến độ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, điều kiện địa chất khác so với thiết kế ban đầu khiến công trình phải điều chỉnh thiết kế, ảnh hưởng công đoạn ép cọc. Mưa nhiều, giá vật liệu xây dựng tăng và nhân công khan hiếm cũng gây khó khăn cho việc thi công.

Trước tình trạng này, ngày 21/8, Sở Y tế ban hành văn bản cảnh báo chậm tiến độ lần thứ nhất, yêu cầu nhà thầu lập phương án bù tiến độ kèm cam kết, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị.

Đến ngày 7/9, chủ đầu tư tiếp tục cảnh báo lần thứ hai, yêu cầu tăng cường ít nhất 80-100 nhân công mỗi ngày để triển khai đồng loạt các hạng mục.

Ngày 7/10, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đôn đốc điều chuyển khối lượng công việc giữa các thành viên liên danh. Tuy nhiên, phương án này không thực hiện được do các thành viên không thống nhất việc tiếp nhận khối lượng điều chuyển.

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Công trình thuộc vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Hàn Quốc.

Xem xét chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục

Ngày 13/10, Sở Y tế ban hành văn bản cảnh báo chậm tiến độ lần thứ ba. Chủ đầu tư yêu cầu liên danh nhà thầu huy động tối thiểu 40 nhân công chậm nhất đến hết ngày 16/10; tăng lên tối thiểu 80 nhân công trực tiếp thi công chậm nhất đến hết ngày 18/10 và duy trì liên tục trong thời gian thi công. Tuy nhiên, ghi nhận vào đầu giờ sáng 16/10, công trường chỉ có 29 kỹ sư, công nhân.

Ông Vững giải thích, những ngày trước có mưa nên chưa huy động đủ nhân lực, nhà thầu sẽ bổ sung trong hai ngày tiếp theo. Đại diện nhà thầu đồng thời cam kết tăng ca, tăng kíp, thi công cả ngày lẫn đêm để bù tiến độ, hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục và xây dựng phương án bù tiến độ cụ thể, khả thi. Việc giải ngân cũng phải bám sát các mốc đã cam kết.

Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xác nhận số nhân lực thực tế tại công trường, theo dõi khối lượng thi công và kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc.

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Mặc dù chủ đầu tư cảnh báo liên tục nhưng nhà thầu vẫn không thể huy động đủ nhân lực.

Nếu không đáp ứng yêu cầu huy động nhân lực và khắc phục tiến độ theo các mốc đã đặt ra, liên danh nhà thầu có thể bị xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật, kể cả xem xét chấm dứt hợp đồng.

Ông Lê Duy Lương, Tư vấn giám sát trưởng công trường, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, trao đổi các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công. Đơn vị cũng hỗ trợ giới thiệu các đội công nhân để nhà thầu lựa chọn, bổ sung lực lượng, tăng ca làm việc.

Việc chậm tiến độ gói thầu số 7 đang ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án. Với thời hạn hoàn thành dự kiến vào tháng 4/2027, yêu cầu đặt ra là nhà thầu phải sớm thực hiện các cam kết bằng khối lượng thi công thực tế, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình phục vụ người khuyết tật.

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#người khuyết tật #Trung tâm bảo trợ #vốn ODA viện trợ #Quảng Trị #phường Nam Đông Hà #chấm dứt hợp đồng

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